Возможна горизонтальная и вертикальная установка.

В последнее время появляется всё больше компактных корпусов для ПК, интересная новинка накануне была представлена компанией Fractal Design — модель Ridge напоминает небольшой корпус для HTPC, но позволит собрать производительную систему с полноценной дискретной видеокартой. Размеры корпуса с подставкой 74×395,4×110 мм при вертикальной установке, 360×115×375 мм при горизонтальной, объём 12,6 литров, поддерживается установка материнских плат форм-фактора mini-ITX и массивных видеокарт.

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Видеокарту можно установить длиной до 325 мм или 335 мм, если не использовать одну из четырёх монтажных панелей для накопителя формата 2,5 дюйма. Допустимая высота видеокарт 137 мм, но есть возможность установить на верхней панели три 80-мм вентилятора, и, если ей воспользоваться, влезет видеокарта высотой только 125 мм. В ширину доступно три слота расширения, а точнее, до 57 мм, если использовать для охлаждения видеокарты два комплектных 140-мм вентилятора, а если их снять — можно будет установить видеокарту шириной 82 мм. Установка производиться в вертикальной плоскости и для этого в комплект включён PCIe 4.0 райзер. Что касается охлаждения процессора, доступно 70 мм для воздушного кулера. Перфорация для вентиляции корпуса предусмотрена на всех панелях.





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В остальном, весит корпус около 4,3 кг, доступен в чёрном и белом цвете, поддерживает блоки питания SFX и SFX-L, на фронтальной панели есть один USB 3.1 Gen 2 Type-C, пара USB 3.0, комбинированный аудио-разъём, ну и кнопка питания с индикатором. Продажи корпуса уже начались, в Европе новинка стоит примерно от 157 до 230 Евро, если верить статистике немецкого агрегатора Geizhals на момент написания.