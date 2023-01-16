Возможно, обзоры тоже появятся задолго до старта продаж.

NVIDIA представила на CES 2023 серию мобильных дискретных видеокарт GeForce RTX 40, первые ноутбуки на базе графических решений семейства Ada Lovelace за рубежом ожидаются в продаже с 8 февраля. Как сообщает Wccftech со ссылкой на информацию китайского ресурса ITHome, предварительные заказы могут открыть гораздо раньше, за неделю до начала продаж, 1 февраля. Дата публикации обзоров неизвестна, но, если информация о предзаказах верна, вполне вероятно, что обзоры тоже могут появиться задолго до начала продаж. Определённо, это позволит лучше ознакомиться модельным рядом и возможностями новых мобильных решений.

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Линейка GeForce RTX 40 для ноутбуков на данный момент насчитывает пять видеокарт: RTX 4090 и 4080, а также RTX 4070, 4060 и 4050. Компания впервые представила в мобильном сегменте ускоритель класса RTX 4090, правда в его основе графический процессор от настольной RTX 4080, но нужно признать, что для ноутбука это невероятно высокий уровень производительности. Первые данные о производительности, ранее замеченные в Сети, намекают, что мобильная RTX 4090 может быть быстрее настольной RTX 3080 Ti, а мобильная RTX 4080 может быть близка по производительности к настольной RTX 3080. При этом NVIDIA заявила о новых технологиях энергосбережения Max-Q 5-го поколения, так что можно рассчитывать на относительно длительную работу от батареи для устройств такого класса.

Источники ITHome Wccftech