NVIDIA представила на CES 2023 серию мобильных дискретных видеокарт GeForce RTX 40, первые ноутбуки на базе графических решений семейства Ada Lovelace за рубежом ожидаются в продаже с 8 февраля. Как сообщает Wccftech со ссылкой на информацию китайского ресурса ITHome, предварительные заказы могут открыть гораздо раньше, за неделю до начала продаж, 1 февраля. Дата публикации обзоров неизвестна, но, если информация о предзаказах верна, вполне вероятно, что обзоры тоже могут появиться задолго до начала продаж. Определённо, это позволит лучше ознакомиться модельным рядом и возможностями новых мобильных решений.
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Линейка GeForce RTX 40 для ноутбуков на данный момент насчитывает пять видеокарт: RTX 4090 и 4080, а также RTX 4070, 4060 и 4050. Компания впервые представила в мобильном сегменте ускоритель класса RTX 4090, правда в его основе графический процессор от настольной RTX 4080, но нужно признать, что для ноутбука это невероятно высокий уровень производительности. Первые данные о производительности, ранее замеченные в Сети, намекают, что мобильная RTX 4090 может быть быстрее настольной RTX 3080 Ti, а мобильная RTX 4080 может быть близка по производительности к настольной RTX 3080. При этом NVIDIA заявила о новых технологиях энергосбережения Max-Q 5-го поколения, так что можно рассчитывать на относительно длительную работу от батареи для устройств такого класса.