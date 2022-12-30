Судя по характеристикам, мобильная RTX 4090 почти полный аналог настольной RTX 4080 со сниженным TGP.

Alireza Khatami, Unsplash

Слухи о намерениях NVIDIA впервые выпустить для ноутбуков дискретную видеокарту GeForce RTX класса xx90 подтвердились, мобильная платформа Notebook X370SNx была протестирована в Geekbench и в её составе GeForce RTX 4090. Кроме этого платформа оснащалась 24-ядерным процессором Intel Core i9-13900HX и 32 ГБ оперативной памяти. В тесте OpenCL графический ускоритель набрал 210290 баллов, что больше, чем у настольной RTX 3080 Ti, если верить среднему значению 209081, подсчитанному Geekbench по всем результатам в базе данных.

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Отчёт также раскрывает частоты и количество вычислительных блоков GeForce RTX 4090. Графический процессор видеокарты содержит 76 блоков Streaming Multiprocessor (SM), что указывает на 9728 CUDA-ядер. Это существенно меньше, чем у настольной версии видеокарты, а всё потому, что мобильная использует не старший графический процессор AD102, а AD103 — его версию под номером 300 на данный момент применяют в настольной RTX 4080.

В AD103-300 блоков SM всего 80 штук, а активно 76, иными словами мобильная RTX 4090 очень похожа на настольную RTX 4080. Отличия ожидаются в уровне мощности и тактовых частот, TGP видеокарты могут ограничить значением 175 Вт с дополнительным бустом 25 Вт, в то время как для настольной RTX 4080 заявлен TGP 320 Вт. Судя по отчёту, частота GPU мобильной RTX 4090 составила 2040 МГц, для настольной RTX 4080 заявлено пиковое значение 2505 МГц. Наконец, объём памяти мобильной RTX 4090 — 16 ГБ.

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Днями ранее в Geekbench отметилась мобильная RTX 4080, её результат в OpenCL тесте 178038 баллов практически идентичен настольной RTX 3080 поколения Ampere.

Источники Geekbench @BenchLeaks в Twitter* * заблокирован в РФ