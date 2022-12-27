Первый тест мобильной графики Ada Lovelace в Geekbench OpenCL.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Vishnu Mohanan, Unsplash

Презентацию мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 ожидают на выставке CES 2023, как и многих других новинок, в частности, мобильных процессоров Intel Core 13-го поколения и производительных ноутбуков, которые будут основаны на перечисленных решениях. Если новые мобильные процессоры Intel уже давно отметились в Сети, то новые мобильные видеокарты NVIDIA до сегодняшнего дня нигде не показывались, но вот момент настал — ноутбучная RTX 4080 в Geekbench.

реклама

Видеокарта тестировалась в составе ноутбука Acer Predator, платформа основана на 24-ядерном Intel Core i9-13900HX и использует 32 ГБ оперативной памяти. Оценка GeForce RTX 4080 в OpenCL бенчмарке Geekbench составила 178038 баллов, что довольно близко к среднему результату настольной RTX 3080 в 181140 баллов — впечатляет. Средняя оценка мобильной RTX 3080 составляет 125425 баллов, а мобильной RTX 3080 Ti — 136008 баллов. Новое решение от 30% до 42% быстрее прямых предшественников и пока это только первый результат, которой вполне может улучшиться в дальнейшем.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 24 ядерный 13900K - смотри цену 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По слухам, мобильная GeForce RTX 4080 основана на адаптации графического процессора AD104 под обозначением GN21-X9 и обладает настраиваемым TGP в диапазоне 150…175 Вт с увеличением до 200 Вт за счёт технологии Dynamic Boost. При установке 150 Вт рабочие частоты графического процессора ожидаются в диапазоне 1860…2280 МГц. По информации Geekbench, GPU работал на частоте 2010 МГц, а в его составе 58 вычислительных блоков SM (60 у настольной RTX 4070 Ti), что говорит о наличии 7424 CUDA-ядер. Памяти у видеокарты 12 ГБ.

Источники Geekbench @BenchLeaks в Twitter* * заблокирован в РФ