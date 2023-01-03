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NVIDIA представила серию видеокарт GeForce RTX 40 для ноутбуков во главе с RTX 4090
Новые решения до 3 раз энергоэффективнее предыдущих.
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NVIDIA представила линейку мобильных дискретных видеокарт GeForce RTX 40 на базе архитектуры Ada Lovelace, заявляя о самом большом скачке в производительности и энергоэффективности за всю историю компании. По оценкам NVIDIA, новые решения до 3 раз энергоэффективнее предыдущих, а производительнее — до 4 раз. В последнем случае не обошлось без DLSS 3 и избранной игры Cyberpunk 2077 с режимом RT Overdrive.

Источник: NVIDIA

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Одна из основ значительного повышение эффективности — набор технологий Max-Q 5-го поколения, в перечень входят такие технологии, как Whispermode для снижения шума и BatteryBoost для экономии заряда батареи, компания заявляет о применении GDDR6 видеопамяти с пониженным напряжением и тремя динамически-переключаемыми уровнями частот для экономии энергии. Кроме того, увеличенный объём кэш-памяти графических процессоров Ada Lovelace оптимизирован для наибольшей энергоэффективности.


Для флагманских ноутбуков нового поколения NVIDIA представила видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080, их производительности достаточно для игр на трёх 4K мониторах, профессионалам данные ускорители позволят создавать фотореалистичные трёхмерные виртуальные миры на платформе Omniverse, а стримеры и создатели контента смогут устраивать трансляции в режиме 4K60 благодаря кодировщикам AV1. Цены на ноутбуки с данными ускорителями начинаются от 1999 долларов США, в продаже с 8 февраля.

А с 22 февраля в продаже можно ждать более доступные решения по цене от 999 долларов США, для данной категории устройств компания представила три мобильные видеокарты: RTX 4070, 4060, 4050. В играх они должны обеспечить около 80 кадров в секунду на ультра настройках графики в разрешении 1440p, а любителей 3D моделирования в Blender новые решения могут заинтересовать существенно возросшей скоростью рендеринга.

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Источники
NVIDIA
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#nvidia #видеокарты #ноутбуки
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