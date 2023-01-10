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По итогу анализа первых обзоров RTX 4070 Ti назвали хорошим, но дорогим выбором для игр в WQHD
В этом разрешении новая модель в среднем выступает наравне с RTX 3090 Ti прошлого поколения.
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NVIDIA недавно выпустила GeForce RTX 4070 Ti, видеокарта задержалась, поскольку должна была выйти в прошлом году под названием RTX 4080 12 ГБ, но модель решили отменить, а точнее, переименовать в RTX 4070 Ti. Выпущенная базовая версия RTX 4080 столкнулась с критикой, рекомендованную цену (РРЦ) 1199 долларов США (USD) некоторые посчитали довольно высокой, хотя модель оказалась производительнее RTX 3090 Ti стоимостью 1999 USD при меньшем энергопотреблении и тепловыделении. Возможно, критика подействовала, NVIDIA снизила РРЦ RTX 4070 Ti до 799 USD, при этом заявляя, что модель может быть до нескольких раз быстрее RTX 3090 Ti за счёт поддержки DLSS 3 с генерацией кадров. Как в итоге позиционируется RTX 4070 Ti, выяснил ресурс 3DCenter.org, проанализировав релизные обзоры.

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Оригинальный материал содержит масштабное сравнение видеокарт по разным критериям, попробуем выделить лишь основные моменты. Может ли RTX 4070 Ti конкурировать с RTX 3090 Ti без новой технологии генерации кадров? Может:

  • В «чистой» растеризации при разрешении 1440p и без трассировки лучей (RT) новинка не уступает флагману прошлого поколения, а при включении RT незначительно хуже, уступает менее 1%.
  • В разрешении 1080p новая модель и вовсе быстрее: без RT на 3,5%, с RT на 1,8%. Вероятно, здесь сказывается и большее количество данных, попадающих в кэш память.
  • В 4K разрешении RTX 4070 Ti отстаёт от RTX 3090 Ti: без RT на 7,1%, с RT на 5,8%. В новом поколении работа с рейтрейсингом лучше.

Если сравнивать RTX 4070 Ti и RTX 3080 10 ГБ, рекомендованная стоимость которой 699 USD, то за дополнительные 100 USD мы получаем в новом поколении прирост производительности до 28,5% при включении RT, что интересно, RTX 4080 настолько же быстрее RTX 4070 Ti при куда большей разнице в цене. В традиционной растеризации RTX 4070 Ti не смогла опередить AMD Radeon RX 7900 XT, модель AMD в среднем на 11% быстрее в 4K, а вот при включении RT всё наоборот — RX 7900 XT отстаёт на 13…15%.

Итоговое сравнение соотношения производительности к цене для разрешения WQHD.
Источник: 3DCenter.org

По производительности на ватт RTX 4070 Ti равна RX 7900 XTX и на 4% лучше RX 7900 XT, показатели существенно выше, чем у большинства моделей прошлого поколения средне-высокого класса, но ниже, чем у флагманов RTX 4080 и 4090. Выделяется только RTX 3070, она на 5% лучше по этому показателю. По соотношению производительности и стоимости подсчёты показывают преимущество RTX 4070 Ti и RX 7900 XT в 13…15% относительно более высокого решения в линейке каждого производителя и примерно до 33% относительно RTX 4090.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Специалисты ресурса считают целевым применением RTX 4070 Ti игры в WQHD разрешении, положительно отмечают энергопотребление и размеры видеокарты, но считают, что объём памяти 12 ГБ не идеален для долгосрочных перспектив. Цена не устроила специалистов, несмотря на то, что по подсчётам всё выглядит довольно неплохо, в 3DCenter считают, что увеличение производительности к цене между поколениями должно быть выше и оптимальная стоимость RTX 4070 Ti находится на уровне около 599 USD. На это можно возразить, что стоимость продукта зависит и от затрат на различные программные разработки, всё-таки нельзя совсем не учитывать появление DLSS 3. В будущем могут внедрить и другие улучшения, например, появился слух о применении в драйверах ИИ оптимизаций, повышающих производительность до 30%.

Источники
3DCenter.org
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#nvidia #видеокарты #nvidia geforce
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