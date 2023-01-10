В этом разрешении новая модель в среднем выступает наравне с RTX 3090 Ti прошлого поколения.

NVIDIA недавно выпустила GeForce RTX 4070 Ti, видеокарта задержалась, поскольку должна была выйти в прошлом году под названием RTX 4080 12 ГБ, но модель решили отменить, а точнее, переименовать в RTX 4070 Ti. Выпущенная базовая версия RTX 4080 столкнулась с критикой, рекомендованную цену (РРЦ) 1199 долларов США (USD) некоторые посчитали довольно высокой, хотя модель оказалась производительнее RTX 3090 Ti стоимостью 1999 USD при меньшем энергопотреблении и тепловыделении. Возможно, критика подействовала, NVIDIA снизила РРЦ RTX 4070 Ti до 799 USD, при этом заявляя, что модель может быть до нескольких раз быстрее RTX 3090 Ti за счёт поддержки DLSS 3 с генерацией кадров. Как в итоге позиционируется RTX 4070 Ti, выяснил ресурс 3DCenter.org, проанализировав релизные обзоры.

реклама

Оригинальный материал содержит масштабное сравнение видеокарт по разным критериям, попробуем выделить лишь основные моменты. Может ли RTX 4070 Ti конкурировать с RTX 3090 Ti без новой технологии генерации кадров? Может:

В «чистой» растеризации при разрешении 1440p и без трассировки лучей (RT) новинка не уступает флагману прошлого поколения, а при включении RT незначительно хуже, уступает менее 1%.

В разрешении 1080p новая модель и вовсе быстрее: без RT на 3,5%, с RT на 1,8%. Вероятно, здесь сказывается и большее количество данных, попадающих в кэш память.

В 4K разрешении RTX 4070 Ti отстаёт от RTX 3090 Ti: без RT на 7,1%, с RT на 5,8%. В новом поколении работа с рейтрейсингом лучше.

Если сравнивать RTX 4070 Ti и RTX 3080 10 ГБ, рекомендованная стоимость которой 699 USD, то за дополнительные 100 USD мы получаем в новом поколении прирост производительности до 28,5% при включении RT, что интересно, RTX 4080 настолько же быстрее RTX 4070 Ti при куда большей разнице в цене. В традиционной растеризации RTX 4070 Ti не смогла опередить AMD Radeon RX 7900 XT, модель AMD в среднем на 11% быстрее в 4K, а вот при включении RT всё наоборот — RX 7900 XT отстаёт на 13…15%.



Источник: Итоговое сравнение соотношения производительности к цене для разрешения WQHD.Источник: 3DCenter.org

По производительности на ватт RTX 4070 Ti равна RX 7900 XTX и на 4% лучше RX 7900 XT, показатели существенно выше, чем у большинства моделей прошлого поколения средне-высокого класса, но ниже, чем у флагманов RTX 4080 и 4090. Выделяется только RTX 3070, она на 5% лучше по этому показателю. По соотношению производительности и стоимости подсчёты показывают преимущество RTX 4070 Ti и RX 7900 XT в 13…15% относительно более высокого решения в линейке каждого производителя и примерно до 33% относительно RTX 4090.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Специалисты ресурса считают целевым применением RTX 4070 Ti игры в WQHD разрешении, положительно отмечают энергопотребление и размеры видеокарты, но считают, что объём памяти 12 ГБ не идеален для долгосрочных перспектив. Цена не устроила специалистов, несмотря на то, что по подсчётам всё выглядит довольно неплохо, в 3DCenter считают, что увеличение производительности к цене между поколениями должно быть выше и оптимальная стоимость RTX 4070 Ti находится на уровне около 599 USD. На это можно возразить, что стоимость продукта зависит и от затрат на различные программные разработки, всё-таки нельзя совсем не учитывать появление DLSS 3. В будущем могут внедрить и другие улучшения, например, появился слух о применении в драйверах ИИ оптимизаций, повышающих производительность до 30%.