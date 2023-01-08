Повысив производительность до 30%.

Игровые видеокарты NVIDIA GeForce RTX тесно связаны с искусственным интеллектом (ИИ), чтобы как следует натренировать нейросеть, стоящую за технологией DLSS, в компании используют машинное обучение. Ранее специалисты NVIDIA также рассказали о том, что применяют ИИ в проектировании графических процессоров, в частности, при переносе решений на более совершенные техпроцессы. Наверняка ИИ участвует и во многих других рабочих процессах компании, по слухам, его могут как-то задействовать в оптимизации драйверов, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* блог разработчика утилиты CapFrameX.

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По представленной информации, дополнительные ИИ оптимизации могут увеличить производительность видеокарт до 30%, в среднем на 10%, что является довольно существенной прибавкой. Что будет оптимизироваться и как, подробностей нет, также, если допустить достоверность информации, не исключено, что новые оптимизации получат новые видеокарты, что сделает их ещё более привлекательными, по сравнению с предыдущим поколением. Так для GeForce RTX 40 уже эксклюзивно доступна генерация кадров в DLSS 3. Разработчик призывает пока не воспринимать информацию всерьёз, но отмечает, что подробности могут появиться в первом квартале этого года.

Источники @CapFrameX в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ