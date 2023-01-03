Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
NVIDIA представила GeForce RTX 4070 Ti с рекомендованной ценой 799 долларов США
Продажи новинки начинаются через день.
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

В истории GeForce RTX 4070 Ti наконец-то поставлена точка, NVIDIA официально представила видеокарту в рамках CES 2023, позиционируя модель, как более производительное решение для игр, чем RTX 3090 Ti. Конечно, с новой генерацией кадров в технологии DLSS 3 возможно многое, но интересно было бы взглянуть на производительность без неё. Такая возможность должна представиться уже завтра, поскольку подтвердилась информация о начале продаж 5 января, а как сообщали инсайдеры, пресса опубликует обзоры за день до этого. Подтвердилась и цена 799 долларов США, в компании всё-таки решили изменить не только название, но и цену. Новая модель является переизданием RTX 4080 12 ГБ под другим именем, а она изначально была представлена по цене 899 долларов США.

Источник: NVIDIA GeForce, YouTube

реклама

По подсчётам компании, DLSS 3 позволяет GeForce RTX 4070 Ti до трёх раз опережать RTX 3090 Ti в играх, такая огромная разница наблюдается в Cyberpunk 2077. В других проектах преимущество от 25% (F1 2022) до двух раз (Microsoft Flight Simulator), в среднем в 1,8 раз. При этом энергопотребление видеокарты гораздо ниже, 285 Вт против 450 Вт у RTX 3090 Ti.

На момент написания официальный сайт ещё не добавил RTX 4070 Ti в список видеокарт, но по информации СМИ, характеристики не поменялись и остались такими же, как у отменённой RTX 4080 12 ГБ. В основе новинки графический процессор AD104, содержащий 7680 CUDA-ядер, а его максимальная частота около 2610 МГц, сообщает Wccftech. Памяти у видеокарты 12 ГБ — это GDDR6X (21 Гбит/с) с шиной 192-бит.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K


Источники
NVIDIA GeForce, YouTube
Wccftech
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
NVIDIA представила игровую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti — быстрее RTX 3090 Ti при цене от $799
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
144
В Северной Корее прошли испытания 600-мм комплекса РСЗО, способного поразить всю Южную Корею
8
Xiaomi готовит Apple сюрприз, выпуская Redmi Note 12 в Индии
2
На Украине обломки ракет ЗРК NASAMS пытались выдать за новейшие иранские ракеты
41
Обновление Handbrake добавляет поддержку AV1 и ряд улучшений для создателей видео
5
Энтузиаст запустил Windows 7 на процессоре с частотой 5 МГц – в 1000 раз медленнее Core i5-12600K
6
Обнародованы официальные данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS
101
Флагманский SSD Samsung 990 Pro появился в одном из российских магазинов
33
В новом году стратегическая авиация продолжит участие в СВО с возможностью применения "Кинжала"
4
Ремейк Resident Evil 4 находится на финальной стадии разработки
2
Redmi представила бюджетный смартфон новой серии Redmi 12C
3
Microsoft сделала пользователям из РФ «подарок» под Новый год – Windows 11 можно скачать без VPN
10
Процессоры AMD сильно подешевели после Нового года – геймерский 6-ядерный Ryzen 5 7600Х скинул 20%
7
В Modern Warfare 2 появилась цензура радужных флагов на Ближнем Востоке
1
С 1 января 2023 года Великобритания полностью отказалась от российского сжиженного газа
23
Мегаполис New Austinia в Майнкрафте настолько детализирован, что текстуры подгружаются по полминуты
5
Самую быструю интегрированную видеокарту Radeon 660M протестировали в Cyberpunk 2077 и GTA 5
13
Крупные IT-компании массово сокращают сотрудников и урезают им льготы  
6
Глава управления разведки Украины: Бахмут как город больше не существует
40
Моддер превратил GTA 5 в реальность с помощью RTX 4090, трассировки лучей и 64Gb памяти
5

Популярные статьи

Тест и обзор процессорного кулера Thermalright SI-100
16
ТОП-10 SSD высокой емкости для геймерского ПК или ноутбука
20
Россия применила новую тактику ударов по ПВО Украины – это может изменить ход СВО
74
Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
25
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
23
В США строят новые десантные корабли класса Америка
5
Графический планшет HUION HS64 в 2023 обзор + тест
2
От Doge до Drake, вот 10 интернет-моментов, которым в 2023 году исполнится 10 лет
4

Сейчас обсуждают

Мимо
20:04
Котиков,сиски/письки/жопки оставьте для хрюкраинских "гламурных" ресурсов
Россия применила новую тактику ударов по ПВО Украины – это может изменить ход СВО
AVR
19:59
Дорогие😐
Видеокарты Colorful RTX 4070 Ti уже поступили в продажу в Китае
Fizik56
19:59
В разы?))) Там процентов 15-20 будет профит после всех расходов, про том, что это Араб со всеми вытекающими.
Власти запланировали на 2023-й год рост продаж новых автомобилей в РФ до 1 миллиона
Barash
19:58
Так я и пишу - в Польше, в Австрии. В чём претензия? =-)
Стало известно, разработчики из каких стран участвуют в работе над Atomic Heart — России в списке нет
Анна Сердюкова
19:58
Не вижу никакого реализма, зеркальная дорога, не естественные очень сильно преувеличенные отражения. Моды без лучей выглядят намного лучше и натуральнее.
Моддер превратил GTA 5 в реальность с помощью RTX 4090, трассировки лучей и 64Gb памяти
Pustotnik
19:56
Я не голосовал за Путина... я был за вступление Украины в ЕС, то что Янукович "пророссийский" это вообще бред сивой кобылы... Ну и вступила бы в НАТО, наконец-то наша элита обратила бы внимание на Дал...
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
jugador
19:52
Любителям сравнивать с 3080 посвящается ) https://www.youtube.com/watch?v=RUX2Lp7wMDw https://www.youtube.com/watch?v=d2agG1Sjs14 https://www.youtube.com/watch?v=8tZmqXxCRfc
NVIDIA представила GeForce RTX 4070 Ti с рекомендованной ценой 799 долларов США
grom9000
19:49
Кстати в ней не будет тупых лучей для школьников.
Инсайдер раскрыл несколько подробностей о GTA 6 и рассказал, как узнать дату выхода игры
Мимо
19:49
Не "В", а, согласно правилам русского языка - "НА". Так что долбоёп тут ты. Да и твоё "КО" это подтверждает...
Стало известно, разработчики из каких стран участвуют в работе над Atomic Heart — России в списке нет
mo3ulla
19:48
кто по умней уже рассматривает вариант .. сгонять в эмираты .. купить там тачку . и привести сюда .. выйдет в разы дешевле чем покупать у российских о**евших барыг
Власти запланировали на 2023-й год рост продаж новых автомобилей в РФ до 1 миллиона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем