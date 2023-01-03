Продажи новинки начинаются через день.

В истории GeForce RTX 4070 Ti наконец-то поставлена точка, NVIDIA официально представила видеокарту в рамках CES 2023, позиционируя модель, как более производительное решение для игр, чем RTX 3090 Ti. Конечно, с новой генерацией кадров в технологии DLSS 3 возможно многое, но интересно было бы взглянуть на производительность без неё. Такая возможность должна представиться уже завтра, поскольку подтвердилась информация о начале продаж 5 января, а как сообщали инсайдеры, пресса опубликует обзоры за день до этого. Подтвердилась и цена 799 долларов США, в компании всё-таки решили изменить не только название, но и цену. Новая модель является переизданием RTX 4080 12 ГБ под другим именем, а она изначально была представлена по цене 899 долларов США.

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По подсчётам компании, DLSS 3 позволяет GeForce RTX 4070 Ti до трёх раз опережать RTX 3090 Ti в играх, такая огромная разница наблюдается в Cyberpunk 2077. В других проектах преимущество от 25% (F1 2022) до двух раз (Microsoft Flight Simulator), в среднем в 1,8 раз. При этом энергопотребление видеокарты гораздо ниже, 285 Вт против 450 Вт у RTX 3090 Ti.

На момент написания официальный сайт ещё не добавил RTX 4070 Ti в список видеокарт, но по информации СМИ, характеристики не поменялись и остались такими же, как у отменённой RTX 4080 12 ГБ. В основе новинки графический процессор AD104, содержащий 7680 CUDA-ядер, а его максимальная частота около 2610 МГц, сообщает Wccftech. Памяти у видеокарты 12 ГБ — это GDDR6X (21 Гбит/с) с шиной 192-бит.

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