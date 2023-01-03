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Intel представила 16 новых настольных процессоров Core 13-го поколения
Это модели с заблокированным множителем, базовой мощностью 35 Вт и 65 Вт.
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Intel расширила линейку процессоров Core 13-го поколения, представив сегодня большой ассортимент моделей разного класса. Практически все стали на голову выше своих предшественников за счёт большего количества эффективных ядер и больших частот. Есть исключение, Core i3-13100/F ядер не нарастили, оставшись 4-ядерными и 8-поточными. Увеличение количества ядер и частот повлияло на пиковую мощность, которая у большинства моделей увеличилась на 31…39 Вт. Выросли и цены, если не учитывать изменения, случившиеся накануне, относительно старта продаж 12-го поколения цены одних и тех же моделей изменились на 10…17% в большую сторону.

Источник: Intel Corporation (pdf)

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Всего представлено 16 новых процессоров Core 13-го поколения, все с заблокированным множителем. Большинство моделей обладают базовым тепловым пакетом 65 Вт, особняком стоит 35-ваттная серия с индексом T, она объединила 6 моделей. Рассматривая основную часть новинок проще всего начать с процессоров начального уровня, как отмечено выше, Core i3-13100/F сохранили конфигурацию ядер, но стали на 100 МГц быстрее по базовой частоте и на 200 МГц по максимальной.

Среди моделей Core i5 изменения куда более существенные, младшим вариантам i5-13400/F добавили 4 эффективных E-ядра и теперь процессоры являются 10-ядерными и 16-поточными, старшие модели Core i5-13500 и i5-13600 стали 14-ядерными, сочетая 6 P-ядер и 8 E-ядер. Пиковые частоты выросли на 200 МГц, старшая модель теперь может повышать частоту до 5,0 ГГц «из коробки». Энергопотребление выросло на величину до 37 Вт.

Источник: Intel Corporation (pdf)
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Переходя к процессорам Core i7 стоит отметить изменения в поддерживаемых спецификациях оперативной памяти и объёме кэш-памяти. Во-первых, эти процессоры имеют 2 МБ кэша L2 на каждое P-ядро, как истинные представители нового семейства Raptor Lake, во-вторых, поддерживают спецификацию DDR5-5600, а не DDR5-4800, как процессоры прошлог опоколения. Новые Core i7 стали 16-ядерными, увеличили пиковые частоты P-ядер на 300…400 МГц, E-ядер на 500 МГц, энергопотребление — на 39 Вт. Наконец, старшие 65-ватнные модели Core i9-13900/F являются 24-ядерными и разгоняют P-ядра до 5,6 ГГц, E-ядра до 4,2 ГГц, что до 200 МГц меньше, чем у разблокированной модели.

Источники
Intel Corporation: Презентация (pdf), Newsroom
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#intel #процессоры
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