Похоже, проблемы не обошли запуск новой серии видеокарт AMD Radeon RX 7000, как уже сообщалось ранее, некоторые из эталонных моделей RX 7900 подвержены высокому нагреву — температура в самой горячей точке (Junction Temperature, TJ) достигает 110°C, после чего наблюдается троттлинг. AMD уведомили о проблеме и в компании начали расследование, но столкнувшиеся с проблемой покупатели пока сообщают об отписках при запросе возврата средств, якобы 110°C — это норма. В данном случае нужно понимать, что сотрудники отдела по работе с клиентами, скорее всего, работают по заранее подготовленному шаблону и новые инструкции до них могли ещё не дойти. Как отмечает Wccftech, ещё в серии Radeon RX 5000 компания внедрила агрессивное повышение частот, пока температура в самой горячей точке не достигнет 110°C.
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На данный момент специалисты ресурса призывают ожидать официального заявления AMD по данной проблеме, работа в компании идёт, так один из ведущих технических специалистов по серии видеокарт Radeon RX 7900 XTX написал на портале Reddit, что компания активно исследует проблему: составляет план действий, собирает серийные номера и также работает с программным обеспечением. Специалист обращает внимание, что основным признаком проблемы является перепад температур между графическим процессором и его самой горячей точкой. Компания PowerColor тоже присоединилась к решению проблемы и собирает статистику по видеокартам и напрямую передаёт её в AMD, так что можно ожидать активизации по данному вопросу в ближайшее время.
На неделе подверженная перегреву Radeon RX 7900 XTX попала в руки немецкому специалисту Роману Хартунгу под псевдонимом der8auer, ему удалось избавиться от проблемы за счёт полной пересборки и замены термопасты, что конкретно помогло, непонятно.