Программа для создания мульти-загрузочных USB-накопителей стала ещё удобнее.

Markus Winkler, Unsplash

На днях состоялся выпуск Ventoy 1.0.86 — новой версии программы с открытым исходным кодом для создания мульти-загрузочных USB-накопителей. Одно из главных достоинств Ventoy в простоте, достаточно подготовить накопитель только один раз, после чего можно свободно копировать и удалять установочные образы, можно даже не копировать, а только создавать символические ссылки на образы, хранящиеся на накопителе ПК. Программа автоматически создаёт загрузочное меню.

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В новой версии Ventoy стал ещё проще для пользователей, которые хотят установить Windows 11, но сталкиваются с проблемами из-за несовместимости оборудования или отсутствия подключения к Интернету для создания учётной записи — это теперь стандартное требование во время установки Windows 11.

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В конфигурации Ventoy 1.0.86 по умолчанию активированы параметры для отключения проверки совместимости VTOY_WIN11_BYPASS_CHECK и требования регистрации учётной записи VTOY_WIN11_BYPASS_NRO . Первый параметр присутствует в Ventoy ещё с выпуска 1.0.55, но его требовалось активировать вручную, теперь же всё изначально готово. Однако больше работы стало для пользователей, которые хотят сохранить стандартный сценарий — потребуется установить плагин Ventoy Global Control для отключения указанных выше возможностей в json файле конфигурации.