Такие модели заметили на сайтах нескольких производителей, новый вариант можно отличить по коннектору питания.

На неделе утилита GPU-Z получила обновление для поддержки видеокарт Radeon RX 7900 от AMD, GeForce RTX 4070 Ti от NVIDIA, а также ряда других интересных неанонсированных моделей. Например, в списке числилась RTX 3050 на базе графического процессора GA107. Доступные в продаже настольные варианты RTX 3050 основаны на GPU GA106, в котором активны 2560 CUDA-ядер. Ещё существует настольный OEM вариант RTX 3050 для сборщиков готовых систем, а также мобильный для ноутбуков, они полагаются на GPU GA107 с меньшим количеством CUDA. Однако поддержка перечисленных моделей уже была внедрена в GPU-Z ранее, а значит нас ожидает ещё один, новый вариант и это предположение находит подтверждения.

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Со ссылкой китайский информационный ресурс ITHome и форум ChipHell специалисты VideoCardz сообщают о подготовке новых настольных RTX 3050 на базе GA107. Так на сайте MSI появилась версия видеокарты GeForce RTX 3050 Ventus 2X 8G OCV1, основные спецификации не изменились, по сравнению с базовым вариантом без индекса V1. Графический процессор по-прежнему предлагает 2560 CUDA-ядер и аналогичные частоты. Есть положительные изменения, снизились требования к питанию — вместо 130 Вт указано энергопотребление 115 Вт, а 8-контактный разъём дополнительного питания заменили на 6-контактный.

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MSI прямо не указывает, что версия V1 использует GA107, а вот в каталоге Colorful такая информация есть для модели BattleAx GeForce RTX 3050 Duo V2 — новинка явно обозначена индексом V2. Для своей модели Colorful указывает энергопотребление 125 Вт, что всё ещё меньше 130 Вт для версии на базе GA106. Коннектор питания тоже поменяли с 8- на 6-контактный.

Источники ChipHell и ITHome VideoCardz MSI Colorful