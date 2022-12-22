А также ряда необычных видеокарт, ультрабюджетная Radeon RX 6300, отменённая GeForce RTX 3080 на 20 ГБ.

Thomas Foster, Unsplash

Популярная информационно-диагностическая утилита GPU-Z от команды ресурса TechPowerUp в новой версии 2.52.0 обзавелась поддержкой видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT, теперь характеристики данных моделей на базе графического процессора Navi 31 должны определяться в полной мере, сообщает VideoCardz. Добавлена поддержка Radeon RX 6300, данная модель ранее отметилась на сайте GPUOpen, но о выпуске этого ультрабюджетного варианта официальной информации пока не было.

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Более никаких новинок от AMD в списке изменений нет, а вот от NVIDIA — есть. Программа готова распознавать ещё официально неанонсированную GeForce RTX 4070 Ti, которой прочат презентацию 3 января и начало продаж 5 января. Судя по многочисленным слухам и информационным утечкам, RTX 4070 Ti является переименованной RTX 4080 12 ГБ без каких-либо существенных изменений в характеристиках.

Что может быть интересно, была внедрена поддержка версии GeForce RTX 3080 на 20 ГБ, видеокарта была отменена, но, видимо, это решение было принято настолько близко к выпуску, что некоторые производители уже успели произвести ограниченное количество видеокарт и в конечном итоге они каким-то образом попали на рынок.

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Среди остальных изменений, поддержка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti на базе GA102, RTX 3050 на базе GA107, профессиональной A800 80 ГБ, внедрено распознавание ECC памяти с коррекцией ошибок. В целом улучшили распознавание объёма памяти видеокарт, частот для видеокарт Intel Arc, а также производителей Corsair, Huqaqin, Maxsun и Wingtech. Полный список изменений на странице программы.

Источники TechPowerUp VideoCardz