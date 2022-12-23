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В Сети заметили девять новых материнских плат Intel H770 и B760 от ASUS
Предварительные цены в некоторых случаях существенно больше, чем у аналогичных моделей прошлого поколения.
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-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще за 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Sitraka, Unsplash

Материнские платы Intel H770, B760 и процессоры Core 13-го поколения с заблокированным множителем в числе новинок, ожидаемых на выставке CES 2023. Официально спецификации неизвестны, считается, что новые платы H и B получат больше линий PCIe Gen4. Ранее сообщалось, что цены могут увеличиться на 10%, по сравнению с аналогами прошлого поколения, однако накануне новые платы ASUS заметили на немецком сайте торговой площадки Amazon и цены, которые там были указаны, стали выше на 30% и более, сообщает VideoCardz.

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Среди замеченных плат ASUS присутствуют модели ROG Strix, TUF Gaming и Prime. На момент написания цен на площадке уже нет, а те, что были, неизвестно, насколько близки к реальности. По подсчётам VideoCardz, модели ROG Strix стали дороже от 3% до 33%, TUF Gaming на 15…26%, цена одной из моделей серии Prime стала выше на 61%, что кажется нереалистичным. Так или иначе, подтверждается подготовка компанией ASUS, как минимум, девяти материнских плат разного класса и в их числе есть продвинутая модель Mini-ITX формата. Ниже указаны цены в евро, которые успели зафиксировать авторы VideoCardz, и насколько эти цены выше таковых для аналогичных плат 600 серии:

рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 49 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде

Подтверждается увеличение линий PCIe 4.0, например, модели ROG Strix формата ATX поддерживают три M.2 SSD, всем доступен интерфейс PCIe Gen4 x4, когда в прошлом поколении один из трёх был PCIe Gen3. Даже если ожидается повышение цен, новые процессоры Intel Core 13-го поколения совместимы с платами 600 серии, нужно только получить от производителя обновление BIOS.

Источники
VideoCardz и @momomo_us в Twitter*
* заблокирован в РФ
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#intel #asus #материнские платы #lga 1700
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