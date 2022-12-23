Материнские платы Intel H770, B760 и процессоры Core 13-го поколения с заблокированным множителем в числе новинок, ожидаемых на выставке CES 2023. Официально спецификации неизвестны, считается, что новые платы H и B получат больше линий PCIe Gen4. Ранее сообщалось, что цены могут увеличиться на 10%, по сравнению с аналогами прошлого поколения, однако накануне новые платы ASUS заметили на немецком сайте торговой площадки Amazon и цены, которые там были указаны, стали выше на 30% и более, сообщает VideoCardz.
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Среди замеченных плат ASUS присутствуют модели ROG Strix, TUF Gaming и Prime. На момент написания цен на площадке уже нет, а те, что были, неизвестно, насколько близки к реальности. По подсчётам VideoCardz, модели ROG Strix стали дороже от 3% до 33%, TUF Gaming на 15…26%, цена одной из моделей серии Prime стала выше на 61%, что кажется нереалистичным. Так или иначе, подтверждается подготовка компанией ASUS, как минимум, девяти материнских плат разного класса и в их числе есть продвинутая модель Mini-ITX формата. Ниже указаны цены в евро, которые успели зафиксировать авторы VideoCardz, и насколько эти цены выше таковых для аналогичных плат 600 серии:
- ROG Strix
- B760-F Gaming WiFi — 336,18 (+33%)
- B760-A Gaming WiFi D4 — 288,43 (+22%)
- B760-G Gaming WiFi D4 — 280,03 (+13%)
- B760-I Gaming — 258,52 (+3%)
- TUF Gaming
- H770-PRO WiFi — 265,82 (+15%)
- B760-PLUS WiFi D4 — 258,56 (+26%)
- Prime
- B760M-A WiFi D4 — 228,33 (+61%)
- B760-PLUS D4 — 204,92 (+19%)
- B760M-K D4 — 163,76 (+28%)
Подтверждается увеличение линий PCIe 4.0, например, модели ROG Strix формата ATX поддерживают три M.2 SSD, всем доступен интерфейс PCIe Gen4 x4, когда в прошлом поколении один из трёх был PCIe Gen3. Даже если ожидается повышение цен, новые процессоры Intel Core 13-го поколения совместимы с платами 600 серии, нужно только получить от производителя обновление BIOS.
- Источники
- VideoCardz и @momomo_us в Twitter*
- * заблокирован в РФ