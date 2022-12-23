Предварительные цены в некоторых случаях существенно больше, чем у аналогичных моделей прошлого поколения.

Sitraka, Unsplash

Материнские платы Intel H770, B760 и процессоры Core 13-го поколения с заблокированным множителем в числе новинок, ожидаемых на выставке CES 2023. Официально спецификации неизвестны, считается, что новые платы H и B получат больше линий PCIe Gen4. Ранее сообщалось, что цены могут увеличиться на 10%, по сравнению с аналогами прошлого поколения, однако накануне новые платы ASUS заметили на немецком сайте торговой площадки Amazon и цены, которые там были указаны, стали выше на 30% и более, сообщает VideoCardz.

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Среди замеченных плат ASUS присутствуют модели ROG Strix, TUF Gaming и Prime. На момент написания цен на площадке уже нет, а те, что были, неизвестно, насколько близки к реальности. По подсчётам VideoCardz, модели ROG Strix стали дороже от 3% до 33%, TUF Gaming на 15…26%, цена одной из моделей серии Prime стала выше на 61%, что кажется нереалистичным. Так или иначе, подтверждается подготовка компанией ASUS, как минимум, девяти материнских плат разного класса и в их числе есть продвинутая модель Mini-ITX формата. Ниже указаны цены в евро, которые успели зафиксировать авторы VideoCardz, и насколько эти цены выше таковых для аналогичных плат 600 серии:

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 3070 за 49 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде

Подтверждается увеличение линий PCIe 4.0, например, модели ROG Strix формата ATX поддерживают три M.2 SSD, всем доступен интерфейс PCIe Gen4 x4, когда в прошлом поколении один из трёх был PCIe Gen3. Даже если ожидается повышение цен, новые процессоры Intel Core 13-го поколения совместимы с платами 600 серии, нужно только получить от производителя обновление BIOS.

Источники VideoCardz и @momomo_us в Twitter* * заблокирован в РФ