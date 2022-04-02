Похоже, Radeon RX 6400 будет не последней видеокартой AMD для бюджетного сегмента, планируется ещё более простой вариант. Накануне на сайте GPUOpen заметили упоминание модели Radeon RX 6300, суффикса M в названии нет, а значит речь идёт не о мобильном варианте, который уже был представлен, а о настольном. Сама AMD пока официально не подтверждает выпуск этой модели, но появление её имени на официальном сайте программного обеспечения компании может указывать на подготовку такого варианта.
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Никакой технической информации о Radeon RX 6300 на данный момент нет, вполне вероятно, что это будет настольный аналог мобильного варианта на базе 6-нм графического процессора Navi 24, в его распоряжении 768 потоковых процессоров, видеопамяти немного, всего лишь 2 ГБ с шиной 64 бит. Позиционировать такой вариант можно как замену Radeon RX 550. Появится ли Radeon RX 6300 в розничной продаже или будет предназначена для OEM-производителей, неизвестно, но последний вариант наиболее вероятен.
- Источник:
- VideoCardz