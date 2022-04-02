Она уже упоминается на сайте GPUOpen.

Похоже, Radeon RX 6400 будет не последней видеокартой AMD для бюджетного сегмента, планируется ещё более простой вариант. Накануне на сайте GPUOpen заметили упоминание модели Radeon RX 6300, суффикса M в названии нет, а значит речь идёт не о мобильном варианте, который уже был представлен, а о настольном. Сама AMD пока официально не подтверждает выпуск этой модели, но появление её имени на официальном сайте программного обеспечения компании может указывать на подготовку такого варианта.

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Никакой технической информации о Radeon RX 6300 на данный момент нет, вполне вероятно, что это будет настольный аналог мобильного варианта на базе 6-нм графического процессора Navi 24, в его распоряжении 768 потоковых процессоров, видеопамяти немного, всего лишь 2 ГБ с шиной 64 бит. Позиционировать такой вариант можно как замену Radeon RX 550. Появится ли Radeon RX 6300 в розничной продаже или будет предназначена для OEM-производителей, неизвестно, но последний вариант наиболее вероятен.