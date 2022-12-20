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Огромная производительность, разделение GPU, GDDR7 — инсайдер о следующих видеокартах AMD и NVIDIA
Ранние прогнозы о том, что может ожидать рынок видеокарт в следующем поколении.
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Malachi Brooks, Unsplash

Первые видеокарты из новых серий AMD и NVIDIA только недавно были представлены, но инсайдеры уже начинают обсуждать какие-то детали следующего поколения. Например, ресурс Wccftech обратил внимание на новое видео YouTube блогера RedGamingTech, в прошлом он отметился рядом точных прогнозов, но, в любом случае, к таким дальним прогнозам не стоит относиться серьёзно. Даже если что-то из этого истинно на данный момент, то к моменту релиза ситуация в корне может измениться. Но всё же некоторая информация довольно интересна и выглядит вполне правдоподобно.

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В отношении графической архитектуры AMD RDNA 4 и следующего поколения видеокарт, которое может получить обозначение Radeon RX 8000, инсайдер высказывает предположения о применении GDDR7 видеопамяти и дальнейшей сегментации графического процессора, и то и другое вполне ожидаемо. Компания Samsung уже понемногу рассказывает о преимуществах своих чипов GDDR7, правда появляются и многообещающие переходные решения, например, GDDR6W. Также специалисты AMD отмечали, что блоки в графических процессорах становится всё более независимыми, но разделить их на отдельные чиплеты пока невозможно — нужна очень быстрая и экономически оправданная технология межсоединения.

Источник: RedGamingTech, YouTube

Инсайдер утверждает, что графические процессоры AMD RDNA 4, а точнее кристалл GCD, может быть разделён на несколько сегментов GCX. Аббревиатура расшифровывается как Graphics Compute Die, что довольно странно, в процессорах AMD Ryzen есть CCX, что расшифровывается как Core Complex. По аналогии можно было бы говорить о «вычислительном комплексе» GCX для графического процессора. Гипотетический флагманский Navi 41 может объединять в одном GCD три GCX по 48 вычислительных блоков CU в каждом, всего 144 CU, что позволяет говорить о двукратном приросте производительности. Дальнейшее масштабирование для графических процессоров Navi 42 и 43 довольно простое, первый получит GCD из двух GCX, а второй — GCD из одного GCX.

В остальном, инсайдер предсказывает, что количество блоков ALU на один вычислительный CU останется неизменным, 128 единиц, частоты графического процессора вырастут до 3,5 ГГц, а производительность на ватт продолжит увеличиваться теми же темпами — снова на 50%. По подсчётам Wccftech, в соответствии с прогнозами, можно ожидать вычислительной производительности FP32 около 129 Тфлопс. Также усилия сосредоточат на повышении производительности матричных операций для ускорения задач ИИ, производительности трассировки лучей, скорости работы кэш-памяти.

Источник: RedGamingTech, YouTube
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Информация о видеокартах NVIDIA следующего поколения более размыта. Известно, что следующая архитектура получила название Blackwell в честь американского математика Дэвида Блэквелла (David Blackwell), но нет точного подтверждения, что данная архитектура будет использоваться для потребительских продуктов. RedGamingTech говорит, что в Blackwell будут чиплетные графические процессоры, будет переработана структура вычислительного блока SM и появится ещё более быстрое межсоединение. Что касается технологий, планируется интегрировать ускоритель шумоподавления в конвейер трассировки лучей. Ожидается огромный скачок производительности, NVIDIA будет прилагать усилия для сохранения лидерства на рынке, считает инсайдер.

Источники
Wccftech #1, #2
RedGamingTech, YouTube
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#amd #nvidia #видеокарты
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