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В Сети заметили новый ноутбук HP OMEN с дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 4090
Есть и другие модели с RTX 4080 и видеокартами среднего класса.
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24 ядерный 13900K - смотри цену
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Ожидается, что во время выставки CES 2023 в начале следующего года будет представлено много новых продуктов для сегмента ноутбуков, в частности, от Intel ожидают презентации новых мобильных процессоров Raptor Lake, а от NVIDIA — дискретной мобильной графики GeForce RTX 40. В Сети уже заметили ноутбуки компании HP, сочетающие эти решения, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* блогера @momomo_us, который и обнаружил новинки в каталоге неназванного интернет магазина, похоже, что это торговая сеть Intend в Румынии.

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Всего в каталоге появилось шесть 17-дюймовых ноутбуков HP из серии OMEN со следующими характеристиками:

  • CM2007NQ и CM2005NQ: Core i7-13700HX и RTX 4060 8GB
  • CM2001NQ: Core i7-13700HX и RTX 4070 8GB
  • CK2007NQ/CK2004NQ: Core i7-13700HX и RTX 4080 12GB
  • CK2001NQ: Core i7-13700HX и RTX 4090 16GB

В основе ноутбуков процессор Intel Core i7-13700HX и судя по информации, появившейся ранее в Geekbench, это мощный 16-ядерный процессор с конфигурацией производительных и эффективных ядер 8P+8E, а также тактовой частотой до 5,0 ГГц. Серия HX должна объединять процессоры, основанные на настольных кристаллах, но «пересаженные» в корпус BGA для ноутбуков.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4080 MSI Gaming в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Что не менее интересно, список может подтверждать слухи о появлении в новом поколении мобильных видеокарт NVIDIA модели RTX 4090. Видеокарте RTX 4090 для ноутбуков приписывают графический процессор под кодовым обозначением X21-X11 — адаптация AD103, который используется в настольной RTX 4080. Также есть версии ноутбуков с дискретными видеокартами RTX 4080 на 12 ГБ, RTX 4070 и RTX 4060 на 8 ГБ, этим моделям приписывают графические процессоры X21-X9 (AD104), X21-X6 (AD106), X21-X4 (AD107).

Источник:
@momomo_us в Twitter*
VideoCardz
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#intel #nvidia #видеокарты #процессоры #ноутбуки
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