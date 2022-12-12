Ожидается, что во время выставки CES 2023 в начале следующего года будет представлено много новых продуктов для сегмента ноутбуков, в частности, от Intel ожидают презентации новых мобильных процессоров Raptor Lake, а от NVIDIA — дискретной мобильной графики GeForce RTX 40. В Сети уже заметили ноутбуки компании HP, сочетающие эти решения, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* блогера @momomo_us, который и обнаружил новинки в каталоге неназванного интернет магазина, похоже, что это торговая сеть Intend в Румынии.
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Всего в каталоге появилось шесть 17-дюймовых ноутбуков HP из серии OMEN со следующими характеристиками:
- CM2007NQ и CM2005NQ: Core i7-13700HX и RTX 4060 8GB
- CM2001NQ: Core i7-13700HX и RTX 4070 8GB
- CK2007NQ/CK2004NQ: Core i7-13700HX и RTX 4080 12GB
- CK2001NQ: Core i7-13700HX и RTX 4090 16GB
В основе ноутбуков процессор Intel Core i7-13700HX и судя по информации, появившейся ранее в Geekbench, это мощный 16-ядерный процессор с конфигурацией производительных и эффективных ядер 8P+8E, а также тактовой частотой до 5,0 ГГц. Серия HX должна объединять процессоры, основанные на настольных кристаллах, но «пересаженные» в корпус BGA для ноутбуков.
Что не менее интересно, список может подтверждать слухи о появлении в новом поколении мобильных видеокарт NVIDIA модели RTX 4090. Видеокарте RTX 4090 для ноутбуков приписывают графический процессор под кодовым обозначением X21-X11 — адаптация AD103, который используется в настольной RTX 4080. Также есть версии ноутбуков с дискретными видеокартами RTX 4080 на 12 ГБ, RTX 4070 и RTX 4060 на 8 ГБ, этим моделям приписывают графические процессоры X21-X9 (AD104), X21-X6 (AD106), X21-X4 (AD107).
- Источник:
- @momomo_us в Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ