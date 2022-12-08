Это улучшит совместимость со старыми играми.

На неделе компания Intel представила новую версию драйвера для видеокарт Arc, повысив производительность в DirectX 9 играх за счёт внедрения нативной поддержки этого API, особенно выделяется CS GO, где среднее количество кадров в секунду увеличилось практически на 80%. Как известно, в первую очередь видеокарты и драйвера оптимизировались для современных DirectX 12 и Vulkan, а для старых версий DirectX использовался слой совместимости. Cпециалисты Intel говорили о выборе встроенной в современные версии Windows реализации Microsoft D3D9On12, теперь же стало известно, что в новой версии драйвера появился DXVK — это активно обсуждают на ресурсах GamingOnLinux и Reddit.

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DXVK позволяет транслировать вызовы Direct3D 9, 10 и 11 в Vulkan, объясняет GamingOnLinux, в то время как D3D9On12 транслирует вызовы в Direct3D 12. Применение DXVK не упоминали на странице загрузки драйвера или в видео на YouTube, но информацию об этом нашли в текстовой версии примечаний к выпуску, где и присутствует ссылка на DXVK. Ранее владельцы видеокарт Intel Arc самостоятельно обнаружили, что некоторые игры на старых графических API работают гораздо лучше с DXVK, возможно, это стало причиной интеграции слоя совместимости в драйвер. Применение DXVK дополнительно объясняет заявления специалистов о гибридном подходе при работе со старыми графическими API, компания постепенно реализует нативную поддержку и при этом пользуется преимуществами слоёв совместимости.