Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В новых драйверах для видеокарт Intel Arc появился слой совместимости DXVK
Это улучшит совместимость со старыми играми.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

На неделе компания Intel представила новую версию драйвера для видеокарт Arc, повысив производительность в DirectX 9 играх за счёт внедрения нативной поддержки этого API, особенно выделяется CS GO, где среднее количество кадров в секунду увеличилось практически на 80%. Как известно, в первую очередь видеокарты и драйвера оптимизировались для современных DirectX 12 и Vulkan, а для старых версий DirectX использовался слой совместимости. Cпециалисты Intel говорили о выборе встроенной в современные версии Windows реализации Microsoft D3D9On12, теперь же стало известно, что в новой версии драйвера появился DXVK — это активно обсуждают на ресурсах GamingOnLinux и Reddit.

реклама

DXVK позволяет транслировать вызовы Direct3D 9, 10 и 11 в Vulkan, объясняет GamingOnLinux, в то время как D3D9On12 транслирует вызовы в Direct3D 12. Применение DXVK не упоминали на странице загрузки драйвера или в видео на YouTube, но информацию об этом нашли в текстовой версии примечаний к выпуску, где и присутствует ссылка на DXVK. Ранее владельцы видеокарт Intel Arc самостоятельно обнаружили, что некоторые игры на старых графических API работают гораздо лучше с DXVK, возможно, это стало причиной интеграции слоя совместимости в драйвер. Применение DXVK дополнительно объясняет заявления специалистов о гибридном подходе при работе со старыми графическими API, компания постепенно реализует нативную поддержку и при этом пользуется преимуществами слоёв совместимости.

Источник:
Intel
GamingOnLinux
Reddit
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты #intel arc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASRock готовит к выпуску Radeon RX 7900 XTX с жидкостным охлаждением
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гиперактивное солнечное пятно выбросило в сторону Земли порцию солнечных вспышек
2
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
59
Ученые: Физическая активность способна изменить генетику человека
1
В Польшу прибыло огромное количество боевой теники, в том числе и танки Abrams
34
Коршун, обученный индийской армией, охотится на беспилотники
6
Разработчики NFS: Unbound пояснили, почему нет поддержки PlayStation 4 и Xbox One
4
Оперативная память DDR4 продолжает дешеветь в российских магазинах
20
В CD Projekt Red назвали причину, из-за которой в Cyberpunk 2077 так и не появился мультиплеер
3
Gainward выпустит модификацию видеокарты GeForce RTX 4080 Phoenix GS с отборными GPU
+
Noctua выпустила две фирменные отвёртки — длинный стержень, магнитный наконечник и удобная ручка
7
Как усовершенствованная Diablo II: журналисты остались в восторге от Diablo IV
6
Армия США выбрала V-280 Valor для замены вертолетов AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk
9
С производством RX 7900 серьезные проблемы, будет дефицит – Igor'sLAB
15
Венгрия отказалась обучать солдат ВСУ
15
Германия "прокатила" Украину с поставкой ЗРК Patriot - Польша не спорила
3
TSMC уже разрабатывает 1-нм техпроцесс
9
Nike продала NFT-изображение кроссовок за 130 тысяч долларов
7
CD Projekt RED раскрыла детали обновленной версии The Witcher 3
8
«Выживач» Valheim в скандинавском сеттинге получил крупный патч с десятками нововведений
+
Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире французскому бизнесмену Бернару Арно
+

Популярные статьи

Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
11
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
144
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
148
The Callisto Protocol - Рецензия
33
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
16
Как Европарламент опозорился с объявлением России спонсором терроризма
31
Главные игры декабря 2022 года
15
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
5
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
47
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
+

Сейчас обсуждают

Зек
15:00
Слава великому путину. Я сейчас валяюсь на диване, А ты, чмо украинское сидишь там без света, с повербанка, А я валяюсь кайфую, покушал у меня полный животик вкусняшек, и тебя здесь оскорбляю у-ха-ха
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
concombreaulait
14:59
Не придётся.) Идут лесом со своими намордниками.
За наушники Dyson Zone со встроенным очистителем воздуха придётся отдать $949
blue blood
14:59
Жёлудь хочешь?
Главные игры декабря 2022 года
BPretender
14:58
Откуда вброс?
Госдеп США одобрил продажу Польше 116 танков M1A1 Abrams
Кружит голову мимоза
14:58
не угадал, петушок, мой дядя твоего дядю как раз посадил
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
Зек
14:57
Но твой дядя Дато грузчик на овощном рынке. А мой дядя уважаемый человек у арестанском мире. Чувствуешь разницу петушок?
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
Кружит голову мимоза
14:56
странное совпадение моего дядю зовут Дато и он грузин
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
Зек
14:55
У меня дядька вор в законе, может быть слышал Дато нижегородский? Ты ещё не знаешь с кем ты связался петушок
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
Кружит голову мимоза
14:54
ты уже ответил неправильно, с тобой блатные теперь будут разбираться, петушок
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
Bernigan
14:53
Нет, меня просто достала вся та тупая дичь, которую несут АМД фанатики. На ютубе, "купи 6600, ну купи 6600, 3050 сосёт, это затычка, а вот 6600, ааа", а до этого "купи 570, купи 570 почему ты не хочеш...
Первые результаты Radeon RX 7900 XT в Geekbench позиционируют видеокарту между GeForce RTX 3080 и Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем