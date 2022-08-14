Для запуска приложений используется дополнительная прослойка.

В современных играх, использующих графические API DirectX 12 или Vulkan, видеокарты Intel Arc серии A показывают довольно неплохую производительность, но в старых проектах со старыми графическими API картина кардинально меняется. Это объяснялось недостаточным уровнем оптимизаций и другими сложностями. Теперь выяснилась ещё одна интересная деталь — компания переходит к использованию слоя совместимости Microsoft D3D9On12 в новейших потребительских графических решениях .

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Информация приводится в справочном разделе на официальном сайте Intel, на неё обратил внимание пользователь Twitter* @SquashBionic. В статье говорится, что интегрированная графика процессоров Intel 12-го поколения и дискретная графика Arc больше не поддерживают Direct3D 9 (D3D9) нативно, поэтому используется слой совместимости D3D9On12 для трансляции D3D9 в D3D12. Графика в процессорах Intel 11-го и более ранних поколений имеет нативную поддержку D3D9.

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Дополнительные слои совместимости обычно негативно сказываются на производительности, хотя реализация Microsoft D3D9On12 считается довольно быстрой. Неизвестно, как обстоят дела с D3D11, в графическом API DirectX 11 видеокарты Arc показывают невысокие результаты. При участии специалистов компании блогер LinusTechTips не так давно демонстрировал двукратный прирост частоты кадров в Shadow of the Tomb Raider при переходе от DirectX 11 к DirectX 12. В компании ранее подтвердили, что будут продолжать работу над улучшением производительности старых игр и графических API.

Источник: Intel @SquashBionic в Twitter* * заблокирован в РФ