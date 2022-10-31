Производительность Intel Arc Alchemist в играх, использующих старые графические API, можно повысить за счёт прослойки для трансляции DX9/10/11 в более новый API.

Как известно, видеокарты Intel Arc Alchemist показывают наилучшую производительность в современных графических API, DirectX (DX) 12 и Vulkan. Производительность в старых играх, использующих DX9 и DX11, ощутимо хуже. Что касается DX9, в данном случае вообще используется прослойка D3D9On12 от Microsoft для трансляции DX9 в DX12. А что, если воспользоваться решением под названием DXVK для трансляции DX в Vulkan? Энтузиасты опробовали этот вариант и обнаружили, что производительность существенно выше.

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Например, пользователь социальной сети Twitter* под псевдонимом @Loeschzwerg_3DC сообщает на своей странице, что Arc A380 со свежим бета-драйвером 31.0.101.3793 и DXVK 1.10.1 показывает практически в три раза больший результат в 3DMark03. В играх результат тоже впечатляющий, что продемонстрировал YouTube блогер RandomGaminginHD, протестировав видеокарту Arc A750 в фирменном исполнении Intel в составе системы с процессором Intel Core i5-12400F.

Первым примером стала игра GTA IV, которая, со слов блогера, на DX9 практически неиграбельна из-за частых статтеров, во время тестирования частота кадров по редким и очень редким событиям падала до 15 и 6 FPS соответственно, в среднем, FPS был 57. Установка DXVK версии 1.10.3 кардинально изменила ситуацию, средний FPS вырос до 123, а показатели по редким событиям — до 35 и 26 соответственно. Также огромный прирост FPS удалось получить в TES Oblivion. Положительный эффект есть и в более современных DX11 играх, в The Witcher 3 удалось больше чем в два раза повысить FPS по редким событиям и на 50% по очень редким. Игры тестировались в разрешении 4K.

TES Oblivion: от 200-120-4 FPS (Ср.-1%-0,1%) до 366-213-49 FPS с DXVK

The Witcher 3: от 74-24-10 FPS до 70-58-15 FPS с DXVK

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Похоже, что с помощью DXVK производительность на видеокартах Intel Arc серии A можно многократно увеличить. Проект DXVK является открытым, исходный код и инструкции по установке доступны в репозитории на GitHub. Важно отметить, что установка связана с расположением библиотек DXVK в папке с игрой и это может привести к блокировке вашей учётной записи в играх, защищённых античитами, например, многопользовательских играх или одиночных, но с онлайн составляющей. Поэтому использовать DXVK нужно с умом, на свой страх и риск.

Источник: @Loeschzwerg_3DC в Twitter* RandomGaminginHD, YouTube * заблокирован в РФ