Ноябрь завершился, но в продажу так и не поступили твердотельные накопители M.2 SSD PCIe Gen5, хотя после презентации платформы AMD AM5 и обновлённой Intel LGA 1700 производителями компьютерных компонентов были анонсированы новые решения. Более того, AMD, Phison и Micron объявили о стратегическом партнёрстве для внедрения новых устройств. Это позволило бы покупателям платформы AMD AM5 скорее оценить её преимущества в поддержке большего количества линий PCIe Gen5.
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Ожидалось, что новые накопители появятся в ноябре, в частности, Wccftech отмечает прогнозы Phison о начале массового производства и продаж новых потребительских решений в третьем квартале этого года. В Phison были разработаны необходимые компоненты и новый контроллер PS5026-E26, который и должен был стать основой первых потребительских M.2 SSD с поддержкой PCIe Gen5.
Точные причины отсутствия накопителей в продаже неизвестны, официальных заявлений от производителей контроллеров и флэш-памяти не поступало. Однако несколько недель назад отмечалось заявление японской компании CFD Gaming, которая намеревалась выпустить в ноябре M.2 SSD PCIe Gen5. Теперь CFD Gaming ожидает, что сможет выпустить новые накопители либо в декабре, либо уже в январе следующего года, в качестве причины переноса компания указала задержку в поставках флэш-памяти. Вполне вероятно, что M.2 SSD PCIe Gen5 удастся увидеть только в следующем году.
- Источник:
- Wccftech