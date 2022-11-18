Первая модель должна была появиться в ноябре.

Ассортимент платформ с поддержкой PCIe 5.0 стал шире этой осенью и многие производители твердотельных накопителей (SSD) анонсировали скоростные M.2 модели, совместимые с новым интерфейсом. Ожидается, что M.2 SSD PCIe Gen5 появятся в продаже в этом году и первой выпустить свои решения могла японская компания CFD Gaming, которая анонсировала на ноябрь начало продаж первой модели из серии накопителей PG5NFZ PCIe Gen5 x4 с активным охлаждением, но теперь ресурс Hermitage Akihabara сообщает о переносе.

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Причиной переноса является задержка в поставках NAND флэш-памяти и теперь первый накопитель серии объёмом 2 ТБ ожидается в продаже только к концу декабря этого года или уже в январе следующего. Было запланировано ещё две модели, объёмом 1 ТБ и 4 ТБ, первая ожидается в конце января 2023 года, а сроки выхода второй неизвестны. В основе SSD серии CFD Gaming PG5NFZ используется контроллер Phison PS5026-E26 и флэш-память Micron 3D TLC B58R, отмечает ресурс. Заявленная скорость последовательного чтения и записи накопителя объёмом 2 ТБ достигает 10 ГБ/с.