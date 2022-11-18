AMD подтвердила, что продолжит разрабатывать HEDT процессоры AMD Ryzen Threadripper и новая серия на базе микроархитектуры Zen 4 увидит свет. Сроки названы не были, но в Сети уже замечают модели из следующего семейства под кодовым названием Storm Peak. Судя по всему, будущие новинки, как и серверные процессоры AMD EPYC 9000 Genoa, предложат до 96 ядер, объединяя до 12 кристаллов CCD на одной подложке. Две такие модели оставили след в базе данных системы распределённых вычислений Einstein@Home (#1, #2), сообщает Wccftech.
- 100-000000884-21_N (96C/192T)
- 100-000000884-20_Y (96C/192T)
- 100-000000454-20_Y (64С/128T)
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Также ресурс указывает на ещё одну запись, появившуюся ранее, с 64-ядерным процессором Storm Peak. Информация в базе данных включает коды OPN для всех трёх моделей, что упростит их идентификацию в будущем. Что ещё может быть интересно, системы оснащались 128 ГБ оперативной памяти и работали с профессиональной графикой AMD Radeon Pro серии 6000.
Новые AMD Ryzen Threadripper 7000 могут появиться в следующем году, подробностей о платформе пока нет, но очевидно, что она будет полностью обновлена для поддержки DDR5 и получит новый сокет для гораздо более крупных процессоров.