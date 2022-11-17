На данный момент AMD представила для платформы AM5 только четыре процессора Ryzen 7000 — всё это производительные модели с литерой X. Официальных подробностей о дальнейшем расширении линейки мало, ходят слухи о скором выходе моделей 3D V-Cache и базовых процессоров, не X. Подготовка моделей с увеличенной кэш-памятью подтверждена официально, а вот об обычных моделях компания пока ничего не говорила. Однако, как сообщает Wccftech, Twitter* инсайдер под псевдонимом chi11eddog @g01d3nm4ng0, уже отметившийся в прошлом точными прогнозами, предрекает появление трёх не X моделей в первом квартале 2023 года и даже называет их цену.
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По представленной информации, подготавливаются следующие модели:
- Ryzen 9 7900 (до 5,4 ГГц) 429 USD
- Ryzen 7 7700 (до 5,3 ГГц) 329 USD
- Ryzen 5 7600 (до 5,1 ГГц) 229 USD
Модели сохранят то же количество ядер, что и варианты X, но будут отличаться сниженным до 65 Вт базовым энергопотреблением и, как видно, сниженными на 100…200 МГц пиковыми частотами. Озвученные цены ниже примерно на 120…70 USD, по сравнению с вариантами X.
- Источник:
- @g01d3nm4ng0 в Twitter*
- Wccftech
- * заблокирован в РФ