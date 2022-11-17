По слухам, готовится три процессора мощностью 65 Вт.

На данный момент AMD представила для платформы AM5 только четыре процессора Ryzen 7000 — всё это производительные модели с литерой X. Официальных подробностей о дальнейшем расширении линейки мало, ходят слухи о скором выходе моделей 3D V-Cache и базовых процессоров, не X. Подготовка моделей с увеличенной кэш-памятью подтверждена официально, а вот об обычных моделях компания пока ничего не говорила. Однако, как сообщает Wccftech, Twitter* инсайдер под псевдонимом chi11eddog @g01d3nm4ng0, уже отметившийся в прошлом точными прогнозами, предрекает появление трёх не X моделей в первом квартале 2023 года и даже называет их цену.

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По представленной информации, подготавливаются следующие модели:

Ryzen 9 7900 (до 5,4 ГГц) 429 USD

Ryzen 7 7700 (до 5,3 ГГц) 329 USD

Ryzen 5 7600 (до 5,1 ГГц) 229 USD

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Модели сохранят то же количество ядер, что и варианты X, но будут отличаться сниженным до 65 Вт базовым энергопотреблением и, как видно, сниженными на 100…200 МГц пиковыми частотами. Озвученные цены ниже примерно на 120…70 USD, по сравнению с вариантами X.

Источник: @g01d3nm4ng0 в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ