А если проблемы у вас нет, то ничего прошивать не надо.

Ganesh Ravikumar, Unsplash

Накануне NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой новых игровых релизов и исправлениями проблем, в частности, был исправлен баг со 100% загрузкой GPU процессом dwm.exe, но есть ещё одна насущная проблема: пустой экран при включении ПК с видеокартами GeForce RTX 4090 и RTX 4080. Эту ошибку NVIDIA тоже исправила, но не в драйвере, а в новой прошивке, сообщает VideoCardz.

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NVIDIA опубликовала инструмент для автоматического обновления NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool версии 1.2 на сайте поддержки, там же сообщается: «Для обеспечения совместимости с некоторыми UEFI SBIOS может потребоваться обновление прошивки NVIDIA GPU. Без обновления видеокарты на некоторых материнских платах в UEFI режиме могут отображать пустой экран при запуске, пока не будет загружена ОС. Это обновление следует устанавливать только в том случае, если при запуске отображается пустой экран ». NVIDIA приводит и ряд путей для обхода проблемы, например, можно попробовать обновить UEFI BIOS материнской платы, попробовать переключиться в режим совместимости Legacy/CSM или использовать для загрузки другой графический ускоритель, например, интегрированную в процессор графику. Так что варианты есть, если нет желания экспериментировать с прошивкой новой видеокарты или вы не уверены в своих силах.