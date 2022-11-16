Поддержка Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и Warhammer 40000: Darktide и многое другое.

NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 526.98 с поддержкой GeForce RTX 4080, новых игр и исправлением проблем. Добавлена поддержка Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и Warhammer 40000: Darktide, релиз игры про очередного человека паука в супергеройской вселенной Marvel состоится через пару дней, ранее проект был эксклюзивным для Sony Playstation, новая игра во вселенной Warhammer появится к концу месятся.

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Таким образом новый драйвер должен обеспечить лучший игровой опыт в новинках прямо на релизе, включая поддержку DLSS 3 на новых видеокартах GeForce RTX 40, кроме того, новый драйвер добавляет поддержку DLSS 3 для гоночной игры WRC Generations, соответствующий патч для неё уже должен быть доступен. Далее, добавлена поддержка World of Warcraft: Dragonflight, технологии «умного» сглаживания для Monster Hunter Rise: Sunbreak и формата HDR10+. Также драйвер делает доступной технологию генерации кадров DLSS 3 в режиме VSync при включённом G-SYNC.





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Исправлена проблема, когда Desktop Window Manager (dwm.exe) передавал неверные данные о 100% нагрузке на графический процессор, критическая ошибка в Uncharted: Legacy of Thieves Collection на видеокартах GTX 10 серии, ошибка в приложении Daz Studio в процессе симуляции, вылет драйвера в Maxon Cinema4D при работе с движком Redshift3D, отсутствие G-SYNC логотипа на LG OLED TV при подключении к GeForce RTX 40 и отсутствие возможности выбора нативного разрешения через настройки Windows для некоторых мониторов.