Очередное точечное исправление должно помочь владельцам бюджетных ноутбуков и ПК.

На днях Mozilla выпустила уже пятую версию браузера Firefox 106, на этот раз точечное исправление призвано устранить критические проблемы с браузером у владельцев довольно старых и маломощных систем с процессорами Intel Gemini Lake. Данное семейство было представлено в 2017 году шестью процессорами, которые предлагали от двух до четырёх ядер Goldmont Plus — обновлённая архитектура Atom (AnandTech). Процессоры уже как пару лет сняты с производства, но ноутбуки, моноблоки и мини-ПК на базе таких моделей, как Celeron N4000/N4100, J4005/J4105 и Pentium Silver N5000/J5005 до сих пор находятся в розничной продаже, более того, в низкобюджетном сегменте зачастую другого выбора и нет. Поэтому обновление кажется достаточно актуальным.

реклама

Больше в официальном списке изменений Firefox 106.0.5 ничего нет. В предыдущих точечных исправлениях Mozilla устранила достаточное количество ошибок и недочётов, в частности, которые были связаны с работой на процессорах AMD Ryzen, основанных на архитектуре Zen первого поколения, с работой в Windows 11 22H2 — одна из новых функций вызывала зависание браузера. Стоит отметить, что следующая версия Firefox под номером 107 активно тестируется в бета канале и уже скоро должна быть выпущена, 15 ноября, чуть более чем через неделю.

Источник: Mozilla ComputerBase и gHacks