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Mozilla исправила в Firefox 106.0.3 зависание браузера при включении новой функции Windows 11 22H2
А также критическую ошибку при запуске.
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Mozilla продолжает исправление ошибок недавнего крупного обновления Firefox 106 — уже третий корректирующий релиз 106.0.3 на подходе. Пользователи Firefox должны получить предложение обновиться на новую версию уже сегодня, сообщает gHacks, но пока этого не произошло и официальный список изменений не опубликован, однако ресурс перечисляет несколько важных исправлений новой версии.

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Во-первых, у некоторых пользователей на операционных системах семейства Windows могла возникать критическая ошибка при запуске браузера. Во-вторых, решена проблема с одной из новых функций в Windows 11 22H2, а именно Suggested Actions — предложения для использования только что скопированного текста. Если функция включена, при копировании текстовой информации в Firefox браузер мог впадать в длительный ступор, на 20 секунд и более.

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Специалисты добавляют, что в версии браузера Firefox ESR 102 с расширенным сроком поддержки данных проблем нет, они присущи новому обновлению 106, причём следующая версия под номером 107 уже не за горами — релиз ожидается в середине ноября.

Источник:
gHacks
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#mozilla #программы #mozilla firefox #веб-браузеры
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