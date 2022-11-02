После множества задержек и переносов компания Intel всё-таки приблизилась к выпуску процессоров Intel Xeon Scalable 4-го поколения, которые также известны под кодовым названием Sapphire Rapids. Сообщается, что образцы процессоров наконец-то отвечают всем требованиям для выпуска и компания наращивает темпы производства. Представить новую серию планируют 10 января следующего года.
реклама
Процессоры Sapphire Rapids производятся по технологии Intel 7, её же используют для производства потребительских серий Alder Lake и Raptor Lake. Одним из главных нововведений является многокристальная компоновка, на одной подложке будут соседствовать до четырёх «плиток» с ядрами, ожидается, что появятся процессоры с количеством ядер до 56 — все ядра одного типа и используют архитектуру Golden Cove, разделения на «производительные» и «эффективные» нет. Новая платформа обеспечит поддержку PCIe 5.0 и оперативной памяти DDR5.
К слову, компания NVIDIA выбрала процессоры Intel Sapphire Rapids для своих новых рабочих станций DGX с ускорителями H100 (Hopper), их поставки ожидаются в первом квартале следующего года.
- Источник:
- Intel
- VideoCardz