В текущем поколении систем использовались AMD EPYC.

На прошедшем в марте мероприятии GTC 2022 компания NVIDIA не уточнила, какие процессоры будут использоваться в её новых вычислительных системах DGX H100. Можно было предположить, что выбор компании снова пал на продукцию AMD, как и в системах текущего поколения, но похоже, что NVIDIA рассматривала разные варианты и в конечном итоге решила выбрать Intel Xeon Sapphire Rapids. Об этом рассказал генеральный директор компании Дженсен Хуанг (англ. Jensen Huang) на конференции BofA Securities 2022, приведённая ресурсом The Register цитата даёт понять, что одним из факторов, повлиявших на выбор, является высокая одноядерная производительность. Также было отмечено, что Xeon Sapphire Rapids будет использоваться не только в новых вычислительных серверных системах DGX H100, но и в других продуктах NVIDIA для построения систем гипермасштабных вычислений, суперкомпьютеров и дата-центров.

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Выход процессоров Intel Xeon Sapphire Rapids запланирован на III квартал, системы NVIDIA DGX H100 с ускорителями вычислений нового поколения Hopper ожидаются ближе к концу этого года. К слову, на конференции ISC 2022 компания Intel отметила, что в ряде нагрузок производительность процессоров Intel Xeon Sapphire Rapids будет в 2…3 раза выше, чем у Intel Xeon Scalable 3-го поколения, известного также под обозначением Ice Lake-SP. Судя по всему, процессоры предложат до 56 ядер (112 потоков) и до 64 гигабайт памяти HBM2e.