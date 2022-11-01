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Похоже, Mozilla завершит поддержку Firefox для Windows 7 и 8.1 в 2023, возможно, немного продлив её
Microsoft окончательно завершает поддержку Windows 7 и 8.1 в январе будущего года, разработчики Google уже отчитались о завершении поддержки старых ОС браузером Chrome.
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Microsoft завершит поддержку Windows 7 и 8.1 в январе будущего года, после чего разработчики программного обеспечения смогут окончательно исключить эти операционные системы из списка поддерживаемых, к слову, проблемы с совместимостью наблюдаются уже какое-то время. Разработчики веб-браузера Google Chrome заявили, что версия 110 станет последней для Windows 7 и 8.1, выпустить её планируется в феврале. Стоит напомнить, что Chrome основан на открытом проекте Chromium, его же используют и многие другие браузеры, а значит окончание поддержки, скорее всего, их тоже затронет. В связи с этим часть пользователей думает о переходе на Mozilla Firefox, компания пока не выпустила официальное заявление о поддержке старых ОС, но похоже, что она тоже закончится в 2023 году. Об этом сообщает gHacks, ссылаясь на отчёт издания Security.NL и обсуждение вопроса пользователями в системе Bugzilla.

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Изучив информацию специалисты ресурса утверждают, что в Mozilla рассматривают два варианта: завершить поддержку в январе следующего года или продлить её, как минимум, до июня 2023 года. С окончанием поддержки устаревших ОС разработчикам станет легче, но официальная статистика показывает, что Firefox на Windows 7 и 8.1 используют ещё около 17…18% пользователей, довольно много. Поэтому поддержку могут продлить путём перевода пользователей старых ОС на версию Firefox 102 ESR, но, судя по всему, это позволит получать обновления безопасности только полгода — в августе планируется релиз Firefox ESR 114, после чего поддержка предыдущей версии должна быть остановлена. По мнению специалистов, окончание поддержки Windows 7 и 8.1 браузером Mozilla Firefox в 2023 году кажется неизбежным, но официальное заявление пока не сделано.

Источник:
gHacks и Security.NL
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#windows 7 #mozilla #mozilla firefox #веб-браузеры
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