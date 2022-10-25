На сайте службы поддержки веб-браузера Google Chrome один из сотрудников напомнил пользователям, что в следующем году поддержка операционных систем Windows 7 и Windows 8.1 будет завершена. Завершит поддержку Google примерно спустя месяц после Microsoft. К слову, в декабре 2020 года сообщалось, что разработчики браузера отказались от Windows 7 для его сборки.
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Последний релиз Chrome для указанных операционных систем под номером 110 планируется выпустить 7 февраля, а поддержка со стороны Microsoft официально заканчивается 10 января. Причём для «семёрки» это окончание платного расширенного обслуживания по программе ESU для корпоративных клиентов, для обычных пользователей поддержка закончилась ещё в январе 2020 года. Ранее появлялись слухи о возможном продлении расширенной поддержки Windows 7, но пока официального подтверждения они не получили. Для Windows 8.1 расширенная поддержка не планируется.
После выпуска Google Chrome 110 обновлений для Windows 7 и Windows 8.1 больше не будет, сотрудник поддержки рекомендует пользователям обновиться до Windows 10 или более современной Windows 11. Стоит отметить, что Google Chrome основан на кодовой базе проекта Chromium, её используют и многие другие компании для своих браузеров.
- Источник:
- Google Chrome Help
- Neowin