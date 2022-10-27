NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 526.47 с поддержкой свежих игровых релизов. Первым упоминается Sackboy: A Big Adventure, новый драйвер готов к этой забавной адвенчуре, поддерживающей трассировку лучей и DLSS. По данным NVIDIA, фирменная технология масштабирования с применением ИИ позволит повысить частоту кадров до 2,5 раз при разрешении 4K и максимальных настройках графики. Драйвер содержит оптимизации Game Ready для стратегии Victoria 3, релиз которой состоялся вчера, а также гоночной игры WRC Generations, запланированной на 3 ноября.
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Кроме этого, компания сообщила, что F1 2022 в начале следующей недели, 31 октября, получит обновление с поддержкой DLSS 3, а также привела список игр, для которых в GeForce Experience теперь доступны оптимальный настройки:
- Broken Pieces
- Construction Simulator
- Crossfire HD
- Disney Dreamlight Valley
- FIFA 23
- NBA 2K23
- Overwatch 2
- Shatterline
И наконец, NVIDIA официально подтвердила выход дополнительных версий видеокарт GeForce RTX 3060 Ti и 3060. Поддержка этих моделей внедрена в сегодняшний релиз драйвера версии 526.47. Последние дни новые модели видеокарт подробно обсуждались, обновлённая RTX 3060 Ti получила GDDR6X память, что повысило пропускную способность (ПСП) на 35…36% и, по данным некоторых производителей, позволяет опередить обычную RTX 3070. Новый вариант RTX 3060 — это более бюджетная модель на 8 ГБ со 128-битной шиной, в данном случае ПСП снизилась примерно на 33%.
В списке исправленных проблем: артефакты на карте в Cyberpunk 2077, снижение производительности в Minecraft Java Edition, отсутствие режима 165 Гц на мониторе Samsung Odyssey Ark и ряд других, связанных с перезагрузкой ноутбука Dell XPS 9560, позеленением видео в Microsoft Edge и выбором неверного монитора при трансляциях в GeForce Experience Shadowplay.
- Источник:
- NVIDIA