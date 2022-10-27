Похоже, более быстрая RTX 3060 Ti GDDR6X обгоняет RTX 3070.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Ganesh Ravikumar, Unsplash

Партнёры NVIDIA начинают продажи обновлённых вариантов видеокарт GeForce RTX 3060 8 ГБ, RTX 3060 Ti GDDR6X и RTX 3070. В отличие от последней, новые модели RTX 3060 должны существенно отличаться от первоначальных вариантов. Ресурс VideoCardz заметил, что компания GALAX на своей официальной странице в Twitter* @GALAXHQ рассказала о производительности более быстрой модели GDDR6X, по представленным данным, она быстрее стандартного варианта RTX 3070.

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Опубликованная нарезка геймплея в нескольких играх не очень информативна, к тому же, сцены в некоторых сравнениях отличаются. Тем не менее, в Cyberpunk 2077 более скоростная память обеспечила преимущество примерно до 13%, в Marvel's Spider-Man Remastered до 17%, а в A Plague Tale: Requiem — примерно 3…4%.

Графический процессор (GPU) базового варианта RTX 3070 предлагает 5888 CUDA-ядер на частоте до 1730 МГц — теоретическая производительность на операциях FP32 равна 20,4 Тфлопс. В подсистеме памяти применяется 8 ГБ GDDR6 с чипами 14 Гбит/с и шиной 256 бит, общая пропускная способность (ПСП) 448 ГБ/с. В свою очередь, новая RTX 3060 Ti предлагает 4864 CUDA-ядра на частоте 1670 МГц. Вычислительная производительность чуть ниже, около 16,2 Тфлопс, зато память стала существенно быстрее с чипами GDDR6X 19 Гбит/с. Несмотря на шину 192 бит, общая ПСП равна 608 ГБ/с.

рекомендации В полтора раза подешевела 3080 в Регарде RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке -35% на S22 Ultra в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Обновлённые видеокарты представила и Colorful, со ссылкой на онлайн-магазин компании в Китае ресурс VideoCardz перечисляет цены ряда моделей производителя. В зависимости от исполнения, урезанная RTX 3060 8 ГБ стоит от 2399 китайских юаней (RMB) до 2649 RMB, после перевода в доллары США (USD) получаем диапазон цен 332…367 USD. В зависимости от класса серии, цены относительно базовой RTX 3060 могут быть как выше, так и ниже. Урезанные модели в сериях высокого класса дешевле примерно на 7% относительно полноценной видеокарты. Диапазон цен моделей RTX 3060 Ti GDDR6X от Colorful 3399… 3999 RMB или 471…555 USD, в зависимости от класса, модель может быть дешевле или дороже на 3% стандартной RTX 3060 Ti.

Источник: @GALAXHQ в Twitter* VideoCardz #1, #2 * заблокирован в РФ