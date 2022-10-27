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Появились первые данные о производительности и ценах новых вариантов NVIDIA GeForce RTX 3060/Ti
Похоже, более быстрая RTX 3060 Ti GDDR6X обгоняет RTX 3070.
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Ganesh Ravikumar, Unsplash

Партнёры NVIDIA начинают продажи обновлённых вариантов видеокарт GeForce RTX 3060 8 ГБ, RTX 3060 Ti GDDR6X и RTX 3070. В отличие от последней, новые модели RTX 3060 должны существенно отличаться от первоначальных вариантов. Ресурс VideoCardz заметил, что компания GALAX на своей официальной странице в Twitter* @GALAXHQ рассказала о производительности более быстрой модели GDDR6X, по представленным данным, она быстрее стандартного варианта RTX 3070.

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Опубликованная нарезка геймплея в нескольких играх не очень информативна, к тому же, сцены в некоторых сравнениях отличаются. Тем не менее, в Cyberpunk 2077 более скоростная память обеспечила преимущество примерно до 13%, в Marvel's Spider-Man Remastered до 17%, а в A Plague Tale: Requiem — примерно 3…4%.

Графический процессор (GPU) базового варианта RTX 3070 предлагает 5888 CUDA-ядер на частоте до 1730 МГц — теоретическая производительность на операциях FP32 равна 20,4 Тфлопс. В подсистеме памяти применяется 8 ГБ GDDR6 с чипами 14 Гбит/с и шиной 256 бит, общая пропускная способность (ПСП) 448 ГБ/с. В свою очередь, новая RTX 3060 Ti предлагает 4864 CUDA-ядра на частоте 1670 МГц. Вычислительная производительность чуть ниже, около 16,2 Тфлопс, зато память стала существенно быстрее с чипами GDDR6X 19 Гбит/с. Несмотря на шину 192 бит, общая ПСП равна 608 ГБ/с.

Источник: VideoCardz
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Обновлённые видеокарты представила и Colorful, со ссылкой на онлайн-магазин компании в Китае ресурс VideoCardz перечисляет цены ряда моделей производителя. В зависимости от исполнения, урезанная RTX 3060 8 ГБ стоит от 2399 китайских юаней (RMB) до 2649 RMB, после перевода в доллары США (USD) получаем диапазон цен 332…367 USD. В зависимости от класса серии, цены относительно базовой RTX 3060 могут быть как выше, так и ниже. Урезанные модели в сериях высокого класса дешевле примерно на 7% относительно полноценной видеокарты. Диапазон цен моделей RTX 3060 Ti GDDR6X от Colorful 3399… 3999 RMB или 471…555 USD, в зависимости от класса, модель может быть дешевле или дороже на 3% стандартной RTX 3060 Ti.

Источник:
@GALAXHQ в Twitter*
VideoCardz #1, #2
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#nvidia #видеокарты
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REY_B_
12:28
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Не представляю, что за вундеркинды будут брать 7300X по цене 10-ти ядерного 13400F. В каких-то играх, может быть, 7300X и будет получше, так как буст до 5 GHz это вам не то, но отдавать ~500$ за сборк...
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no_fate
12:20
Я уже потренировался на нескольких Xeon Silver 4114. Там, конечно, кристалл меньше гораздо и smd элементы не так близко к крышке находятся. Вот поэтому еще и боязно мне 3175 скальпить.
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