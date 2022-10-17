Как оказывается, новый драйвер принёс не только повышение производительности, но и немножко багов.

Toni Tan, Unsplash

Некоторые владельцы видеокарт NVIDIA сталкиваются с артефактами в Cyberpunk 2077 после установки нового драйвера GeForce Game Ready 522.25. Обычно, артефакты возникают при открытии внутриигровой карты. Как сообщает OC3D, инженеры NVIDIA уже решают проблему и в ближайшее время выпустят исправление. Но при желании пользователи могут решить проблему и самостоятельно, даже не нужно откатываться на предыдущую версию драйвера, теряя существенный прирост производительности в DirectX 12 играх. NVIDIA опубликовала подробную инструкцию по устранению проблемы.

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Решение проблемы заключается в редактировании содержимого профиля SLI, первым делом необходимо загрузить утилиту NVIDIA GeForce 3D Profile Manager. В ней всё предельно просто — есть две кнопки импорт и экспорт. Экспортируем профиль в виде текстового файла, открываем его текстовым редактором и ищем профиль Cyberpunk 2077. Далее после строки Setting ID_0x00666665 нужно добавить новую строку с настройкой Setting ID_0x00c36e12 = 0x00000000. Остаётся сохранить файл и импортировать его. После этого проблема должна быть решена, более подробно все этапы описаны в публикации на официальном сайте поддержки NVIDIA. Что интересно, в комментариях на OC3D один из пользователей пожаловался, что после установки нового драйвера артефакты появились в Black Mesa.