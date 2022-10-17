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CableMod представляет угловой адаптер питания 12VHPWR для видеокарт GeForce RTX 40
Такое решение, в частности, поможет справиться с вермишелью из проводов для подключения новых переходников 12VHPWR на три или четыре 8-контактных разъёма.
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Новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 комплектуются переходниками с нового 12+4-контактного разъёма питания на несколько 8-контактных. Для RTX 4090 существует два переходника, на три или четыре 8-контактных разъёма, конструкция довольно неудобная, занимает много пространства, иногда даже мешая закрыть боковую панель корпуса, и вносит дополнительный хаос в организацию кабелей. Кроме того, переходник ещё нужно уложить в соответствии с рекомендациями, соблюдая определённое расстояние от видеокарты и не допуская излишнего перегиба, в противном случае повышается вероятность перегрева, а это уже может привести к очень печальным последствиям. Короче говоря, сложности есть, но справиться с ними помогут сторонние производители — компания CableMod представила угловой адаптер питания, сообщает VideoCardz.

Источник: CableMod

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Адаптер с углом поворота 90 градусов требует всего лишь 23,2 мм дополнительного пространства, оставляя больший зазор между графическим процессором и боковой панелью корпуса. Конструкция должна быть достаточно надёжна, производитель заявляет о применении нескольких печатных плат для соединения под прямым углом. В продаже ожидается два варианта адаптера с различными ориентациями разъёма питания, за рубежом предварительные заказы откроются 31 октября. Дополнительные характеристики пока неизвестны, как и полная комплектация. Владельцам блоков питания ATX 2.x без 12VHPWR разъёмов всё равно придётся использовать переходник, но с таким адаптером свобода действий при прокладке кабелей существенно расширяется.

Источник:
CableMod
VideoCardz
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#видеокарты #блоки питания #кабели #cablemod #кабель-менеджмент
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