Ранее в Valve высказывали прогнозы о продаже нескольких миллионов устройств к концу 2023 года.

Edgar Almeida, Unsplash

Ещё перед запуском Steam Deck специалисты Valve высказывали свои ожидания по объёмам продаж, так геймдизайнер компании Грег Кумер (Greg Coomer) заявил в одном из интервью, что к концу 2023 года количество владельцев Steam Deck может исчисляться миллионами. Похоже, компания уже преодолела рубеж в миллион проданных устройств, но официально Valve эту информацию не разглашала. Об этом обмолвился Дэвид Эдмундсон (David Edmundson) из сообщества разработчиков свободного программного обеспечения KDE, которое может быть известно многим благодаря популярной у пользователей операционных систем Linux среде рабочего стола KDE Plasma, сообщает GamingOnLinux.

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Операционная система SteamOS тоже использует KDE Plasma, команда разработчиков KDE рада такому обстоятельству и вносит улучшения, чтобы сделать рабочее окружение ещё более удобным. Об этом и многих других интересных аспектах Эдмундсон рассказал в рамках выступления на конференции Akademy 2022.

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Ранее сообщалось, что основные проблемы с поставками компонентов для производства Steam Deck решены и теперь заказы обрабатываются гораздо быстрее, но сохраняются некоторые трудности с производством док-станции, которая до сих пор не поступила в продажу.