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Инженеры Valve рассказали, появится ли Steam Deck Slim и когда заработает дуалбут SteamOS и Windows
О производстве док станции тоже есть информация.
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Edgar Almeida, Unsplash

На днях сотрудники Valve Эрик Петерсон (Erik Peterson) и Лоуренс Янг (Lawrence Yang) дали интервью ресурсу IGN, где ответили на разные вопросы, в частности, про разработку док-станции, возможность двойной загрузки SteamOS и Windows, выход Steam Deck Slim.

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Оригинальная док-станция Steam Deck до сих пор не была выпущена, причиной этого являются проблемы с поставками компонентов. Как отметили специалисты, наладить производство Steam Deck удалось, а вопрос с док-станцией решается отдельно, поскольку производство развёрнуто на других площадках, для него требуются другие компоненты и там наблюдаются свои проблемы с поставками. Точная дата выпуска док-станции названа не была, но специалисты намекнули, что ситуация постепенно улучшается и вполне вероятно, что в ближайшее время появятся какие-то положительные новости. Стоит отметить, что Valve привезла док-станции для Steam Deck на выставку Tokyo Game Show 2022.

Следующий интересный вопрос касался двойной загрузки SteamOS и Windows. Такая возможность появится, когда SteamOS получит полноценный универсальный установщик, совместимый не только со Steam Deck, но и со всеми другими поддерживаемыми устройствами, настольными компьютерами, ноутбуками и т.д. Как отметил Лоуренс Янг, предстоит проделать большую работу.

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Довольно большая часть интервью была посвящена обсуждению вариантов использования Steam Deck, её эргономики и размеров. В целом, специалисты сошлись во мнении, что консоль получилась удобной и достаточно лёгкой, несмотря на это, речь зашла о разработке ещё более компактного Slim варианта. Специалисты не подтвердили разработку такого устройства, но не исключают, что Slim вариант может появиться, если разработчики смогут решить проблемы, которые возникнут при уменьшении Steam Deck. Одной из таких проблем является ухудшение автономности, поскольку уменьшение размеров консоли повлияет на размер аккумулятора.

Источник:
IGN
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#valve #игровые консоли #steam deck
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