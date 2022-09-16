Вероятно, уже скоро в продажу поступят и более производительные варианты.

В середине августа первую дискретную видеокарту Intel Arc A380 заметили за пределами Китая, компактный вариант Challenger ITX от компании ASRock появился на американской торговой площадке Newegg. Представители Intel недавно заявляли, что скоро флагманские модели A770 и A750 станут доступны во многих регионах, предзнаменованием этого можно считать появление ASRock Arc A380 Challenger ITX в каталоге немецкого интернет магазина Mindfactory. Об этом сообщает TechPowerUp. Модель предлагается по цене 189 евро с учётом 19% НДС и, судя по описанию, доступна в продаже уже с 14 сентября. К слову, Германия является одним из приоритетных регионов для продажи, сообщалось ранее.

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В Китае представлена видеокарта была в начале августа, модель использует алюминиевый радиатор и один 100-мм вентилятор. Частота графического процессора составляет 2,25 ГГц, а скорость памяти GDDR6 — 15,5 Гбит/с. Для дополнительного питания предназначен один 8-контактный разъём питания PCIe.

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Как стало известно накануне, ASRock готовится к выпуску в серии Challenger более производительной модели A750 — она была замечена на выставке Tokyo Game Show 2022. Со временем в сети появилось больше фотографий модели A750 Challenger, так японский ресурс GdM показал, что она оснащена парой 8-контактных разъёмов питания, а не комбинацией 8+6, как у стандартного варианта от Intel.