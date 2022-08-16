Модель появилась на американской торговой площадке Newegg и доступна для предзаказа.

До недавнего времени дискретные видеокарты Intel Arc A380 начального уровня можно было приобрести только в Китае, компания не называла точные даты начала продаж решений в других регионах, но инсайдеры считали, что с августа по сентябрь включительно должны произойти некоторые подвижки и видеокарты Arc наконец-то появятся за пределами Китая и они появились. Вариант компании ASRock, Arc A380 в исполнении Challenger ITX, заметили на американской торговой площадке Newegg — видеокарта доступна для предварительного заказа, сообщает VideoCardz.

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ASRock Arc A380 Challenger ITX предлагается на Newegg за 139,99 долларов США. Ожидается, что видеокарты станут доступны 22 августа, примерно через 2 месяца после официальной презентации Arc A380 в Китае.

Модель ASRock представляет собой компактную видеокарту нестандартной конструкции с одним вентилятором в системе охлаждения, частота графического процессора повышена производителем до 2250 МГц. Сам графический процессор ACM-G11 предлагает 8 Xe-Cores, а они содержат в общей совокупности 1024 блока исполнения шейдерных инструкций. Также на борту 6 ГБ 96-битной GDDR6, а TDP равен 75 Вт, реализовано дополнительное питание через один 8-контактный разъем.

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С переменным успехом видеокарта конкурирует с AMD Radeon RX 6400, но имеет некоторые преимущества, в том числе, аппаратную поддержку кодирования и декодирования AV1, более производительную подсистему памяти, также у модели не так сильно урезана шина PCIe, используется 8 линий PCIe Gen4.