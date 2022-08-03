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ASRock представила видеокарту Intel Arc A380 в исполнении Challenger ITX
Видеокарта уже появилась на торговых площадках в Китае.
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ASRock представила в Китае видеокарту Intel Arc A380 в исполнении Challenger ITX, сообщает ITHome. Как и все видеокарты в линейке Challenger ITX, новинка выполнена в малом форм-факторе (размеры 190×124×39 мм) и предназначена для компактных ПК. На торговой площадке китайской компании Jingdong Mall (JD) модель появилась по цене 1299 китайских юаней, стоит напомнить, что рекомендованная Intel цена составляет 1030 китайских юаней. Похоже, что это второй по счёту вариант Intel Arc A380, доступный в свободной продаже.

Источник: ASRock

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Видеокарта оснащается двухслотовой системой охлаждения с алюминиевым радиатором и одним вентилятором, заявленная частота графического процессора 2250 МГц, чипы памяти GDDR6 работают на скорости 15,5 Гбит/с, для дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъём, а для подключения мониторов — набор из трёх портов DP 2.0 и одного HDMI 2.0b. В числе других преимуществ ASRock отмечает качественную подсистему питания с DrMOS микросхемами и печатную плату повышенной плотности для дополнительной защиты, в том числе, от повышенной влажности.

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На данный момент точный график выхода и глобального распространения видеокарт Intel Arc серии A остаётся неизвестным, по ряду предположений, оставшиеся модели могут представить с августа по сентябрь включительно.

Источник:
ASRock
ITHome
JD
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#intel #видеокарты #asrock
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