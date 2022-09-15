Компания Intel на данный момент выпустила только одну настольную видеокарту Arc серии A — это модель начального класса A380. Но представители графического подразделения Intel Graphics заверяют, что более производительные варианты появятся уже очень скоро. К этим вариантам относятся модели A7, A750 и A770, характеристики которых были недавно официально подтверждены. Похоже, что релиз действительно близок, Intel организовала на выставке Tokyo Game Show 2022 стенд со своими новинками и журналисты японского ресурса PC Watch заметили там видеокарту A750, не только фирменный вариант Limited Edition, но и стороннюю разработку от компании-партнёра ASRock, модель A750 Challenger, которая ещё официально не была анонсирована, сообщает VideoCardz.
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К слову, ASRock уже представила собственный компактный вариант A380 Challenger ITX. Модель A750 Challenger выполнена в том же стиле, но компактной её уже назвать нельзя. На фото видна система охлаждения с двумя крупными вентиляторами, радиатор выходит за пределы печатной платы и это не просто алюминиевый «брусок», а оребренный вариант с несколькими тепловыми трубками. По фотографии сложно сказать, сколько тепловых трубок используется, четыре из них хорошо видны в просвете между рёбрами радиатора.
Складывается впечатление, что радиатор выходит за пределы печатной платы не только по длине, но и по высоте, к сожалению, непонятно, есть ли у видеокарты бэкплейт и где находятся разъёмы дополнительного питания. Вероятно, анонс модели состоится до конца сентября, как и фирменных решений Intel, так что все особенности скоро должны проясниться. Также стоит напомнить, что модель ASRock A380 Challenger ITX месяцем ранее заметили в продаже на американской торговой площадке Newegg с ценой примерно 140 USD.
- Источник:
- PC Watch
- VideoCardz