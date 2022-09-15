Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
ASRock подготовила нестандартный вариант видеокарты Intel Arc A750 в исполнении Challenger
Видеокарта ещё не анонсирована, но уже была замечена на выставке Tokyo Game Show 2022.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Компания Intel на данный момент выпустила только одну настольную видеокарту Arc серии A — это модель начального класса A380. Но представители графического подразделения Intel Graphics заверяют, что более производительные варианты появятся уже очень скоро. К этим вариантам относятся модели A7, A750 и A770, характеристики которых были недавно официально подтверждены. Похоже, что релиз действительно близок, Intel организовала на выставке Tokyo Game Show 2022 стенд со своими новинками и журналисты японского ресурса PC Watch заметили там видеокарту A750, не только фирменный вариант Limited Edition, но и стороннюю разработку от компании-партнёра ASRock, модель A750 Challenger, которая ещё официально не была анонсирована, сообщает VideoCardz.

Источник: PC Watch

реклама

К слову, ASRock уже представила собственный компактный вариант A380 Challenger ITX. Модель A750 Challenger выполнена в том же стиле, но компактной её уже назвать нельзя. На фото видна система охлаждения с двумя крупными вентиляторами, радиатор выходит за пределы печатной платы и это не просто алюминиевый «брусок», а оребренный вариант с несколькими тепловыми трубками. По фотографии сложно сказать, сколько тепловых трубок используется, четыре из них хорошо видны в просвете между рёбрами радиатора.

Источник: Intel Corporation
рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Складывается впечатление, что радиатор выходит за пределы печатной платы не только по длине, но и по высоте, к сожалению, непонятно, есть ли у видеокарты бэкплейт и где находятся разъёмы дополнительного питания. Вероятно, анонс модели состоится до конца сентября, как и фирменных решений Intel, так что все особенности скоро должны проясниться. Также стоит напомнить, что модель ASRock A380 Challenger ITX месяцем ранее заметили в продаже на американской торговой площадке Newegg с ценой примерно 140 USD.

Источник:
PC Watch
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты #asrock
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Появилась фотография первой видеокарты ASRock Arc A750 Challenger стороннего производителя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В этом году должно выйти дополнение к игре The Witcher 3
6
Разработчики Эфира назвали дату отказа от майнинга на видеокартах – осталось чуть больше суток
49
Coca-Cola и Pepsi столкнулись в РФ с новыми проблемами – на пути встали 600 000 холодильников
8
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
68
SSD против HDD – что надёжнее и стоит ли ожидать исчезновения из продажи жёстких дисков
10
Ищем скрытый потенциал на видеокарте Radeon RX 6700 XT – почему 12 Гб бесполезны в современных играх
16
Британские власти готовы способствовать возвращению проданного в прошлом году китайцам предприятия в руки прежнего владельца
3
В Fallout 76 стартовала «Экспедиция в Питт»
+
Apple A16 Bionic показал увеличение производительности GPU на 28% по сравнению с A15 Bionic
3
Остались сутки до перехода Ethereum на Proof of Stake
7
Сервис Whattomine поменял ETH на ETC в качестве эталонной криптовалюты
5
Видеокарты NVIDIA снова подорожают, а предзаказ GeForce RTX 4090 уже можно сделать за $2000
15
Для охлаждения видеокарты Lenovo RTX 4090 потребовалась испарительная камера и целых 13 теплотрубок
17
Nvidia – текущие цены на видеокарты RTX 3000 являются нормальными, а в будущем они увеличатся
15
Биткоин рухнул на негативных новостях об инфляции в США, а эксперты ожидают падения до $16 000
30
Под видом параллельного импорта в Россию ввозят контрафакт – «Коммерсант»
7
Xiaomi готовит глобальный запуск смартфона Redmi Note 11 Pro 2023
+
Выбираем «правильный» процессор, за который не будет стыдно после выхода новинок Intel Raptor Lake
+
Появились фотографии Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
6
Юань оказался неспособен стать заменой доллару – китайская валюта продолжает дешеветь
28

Популярные статьи

5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
32
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
55
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
76
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
30
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
7
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
8
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
22
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
6

Сейчас обсуждают

Вежливый_B_Hornet_
12:59
купил пару пулек. позже еще докуплю
США хотят ограничить свои инвестиции в ряд отраслей недружественных стран
Lex001
12:59
Какой забавный зомби-укр) Действительно во все это веришь? (мне просто интересно)
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
Вежливый_B_Hornet_
12:58
Украинская армия движется к Херсону
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
ахахах
12:57
ну ты каравай испёк,освободителей встречать
США хотят ограничить свои инвестиции в ряд отраслей недружественных стран
Вежливый_B_Hornet_
12:56
США хотят ограничить свои инвестиции в ряд отраслей недружественных стран
Sheshenbek
12:55
Ну может быть по бумагам у вас и 3 млн. Ну только по факту если 100к наберётся и то хорошо будет. Везде коррупция.
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
Висков Вован Евгенич
12:54
Как же зае..али эти е..учие пригожинсие кремлеботы.Пора их на..уй отсюда ссаными тряпками гнать.
США решили "отрезвить" Китай по вопросу Тайваня пакетом превентивных санкций в области электроники
ахахах
12:53
да там наступление идёт шас мощное,колют нато по полной
США хотят ограничить свои инвестиции в ряд отраслей недружественных стран
amx
12:52
Все жду когда Адольфа Илоизовича - австрийского художника сыграет черный актер.
Microsoft тестирует блокировщик видеорекламы в Edge для Android
Эдгар Кот
12:52
Походу надо будет смотреть вариант на воде все таки... интересно будут ли такие на релизе уже. че то иначе как то совсем монстрик получается жирный
Для охлаждения видеокарты Lenovo RTX 4090 потребовалась испарительная камера и целых 13 теплотрубок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем