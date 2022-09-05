Представители Intel дали ещё несколько интервью, где стали известны дополнительные подробности о будущих новинках: производительность, особенности, избранные регионы и т.д.

Intel приближается к запуску флагманских видеокарт Arc A7 и в нескольких очередных интервью ресурсам Digital Foundry и PC Games Hardware представители компании Том Питерсен (Tom Petersen) и Райан Шраут (Ryan Shrout) наконец-то раскрыли, пожалуй, ключевые детали об этих моделях и особенностях кампании по выводу их на рынок. Интервью были довольно обширными, содержали много деталей о работе различных технологий и поэтому обязательны к просмотру всем, кто заинтересован новыми видеокартами. Ответы на главные вопросы выделили ресурсы VideoCardz и Wccftech, рассмотрим основные о производительности, совместимости и доступности.

A770 появится в версиях на 16 ГБ и 8 ГБ памяти, A750 только в версиях на 8 ГБ памяти;

Видеокарты будут представлены Intel в фирменном, референсном исполнении Limited Edition, также свои варианты представят партнёры, список которых не уточняется;

По производительности A770 будет находиться между видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3060 и RTX 3060 Ti, и будет быстрее AMD Radeon RX 6600 XT, иными словами, рассматривается ценовой сегмент от 300 до 400 долларов США;

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Производительность в трассировке лучей сравнима с решениями NVIDIA, ранее специалисты компании рассказали об аппаратной реализации;

Видеокарты подкреплены хорошим набором фирменных технологий и обладают некоторыми интересными возможностями, например, масштабирование на базе ИИ XeSS, кодирование и декодирование AV1;

Intel может и будет корректировать цены в соответствии с изменениями на рынке;

Компания намекает, что запуск будет ограничен, более того, есть список ключевых стран, одной из них является Германия;

В полной мере производительность видеокарт раскрывается только на системах с поддержкой Resizable Bar (ReBAR), без этой технологии потеря производительности может достигать 40%;

Производительность видеокарт на запуске будет близка к финальной, поэтому не стоит ожидать значительного улучшения в будущем.

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Появиться в продаже модели должны скоро. Теперь точно известно позиционирование, можно понять, какова будет доступность и стоимость моделей.