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Intel будет улучшать производительность видеокарт Arc в играх с DX11 и более старыми API
На данный момент производительность видеокарт Arc в старых API не так хороша, как хотелось бы.
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Представители Intel в одной из недавних встреч с командой YouTube канала Linus Tech Tips объяснили, что видеокарты Arc Alchemist наилучшим образом оптимизированы для работы с новейшим графическим API DirectX 12 (DX12). Это было видно в коротком сравнительном тестировании Shadow of the Tomb Raider, где модель A770 в DX12 показала примерно в два раза лучший результат, чем в DX11. Радует, что видеокарты Arc хорошо оптимизированы для DX12, но не все пользователи играют только в самые современные и технически продвинутые новинки. Есть новые игры, использующие старые API, популярные онлайн-долгожители, движок которых всё ещё опирается на DX11 и старше, да и попросту иногда хочется пройти какую-нибудь старую игру с хорошим уровнем производительности. Получается, что тут у Arc есть проблемы, однако в компании заявили, что намерены решать их.

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В недавней сессии вопросов и ответов на YouTube канале Intel Graphics, представители компании подтвердили, что оптимизация драйверов видеокарт Arc для увеличения производительности в DX11 и DX9 становится постоянной задачей без какой-либо конечной цели, передаёт Tom’s Hardware. Очевидно, что Intel потребуется время, но по крайне мере есть надежда, что со временем видеокарты Arc станут лучше. Также указывается несколько причин плохой оптимизации для старых API и наличия проблем с драйверами в целом: во-первых, сказалось отсутствие опыта в разработке драйверов для мощных дискретных графических процессоров, во-вторых, Intel предполагала, что драйвера интегрированной графики удастся оптимизировать для настольных решений — это оказалось совершенно не так.

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Источник:
Intel Graphics
Tom's Hardware
Wccftech
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#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist
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