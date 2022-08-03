До конца сентября на рынке должны появиться новые процессоры на базе архитектуры Zen 4 и новая платформа AM5.

Похоже, что список регулярно обсуждаемых в новостях слухов наконец-то начинает уменьшаться — появляется официальная информация, которая сокращает тематическое пространство для инсайдеров. Так генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) во время объявления о доходах компании за второй квартал 2022 года подтвердила временные промежутки выхода на рынок новой платформы, новых процессоров и видеокарт, сообщает Wccftech.

«Забегая вперед, в этом квартале мы планируем выпустить на рынок новые 5-нанометровые процессоры Ryzen 7000 для настольных ПК и платформу AM5, которые будут отличаться высочайшей производительностью в играх и создании контента» — Лиза Су, генеральный директор AMD, Seeking Alpha

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Во-первых, платформа AMD AM5 и процессоры AMD Ryzen 7000 (Raphael) на базе архитектуры Zen 4 появятся в этом квартале. Точная дата не называется, но для запуска линейки остаётся два месяца: август и сентябрь. На завтра запланирован вебинар, где все основные партнёры AMD представят материнские платы высокого класса на базе чипсетов X670E и X670. Вполне вероятно, что это мероприятие станет отправной точкой к запуску линейки и, скорее всего, в августе компания сосредоточится на продвижении новых продуктов, затем большая презентация и выход на рынок в сентябре, как предсказывали инсайдеры. Стартовая линейка процессоров AMD Ryzen 7000 остаётся неизвестна, но есть основания полагать, что компания представит три или четыре модели, это могут быть 16-, 12-, 8- и 6-ядерные процессоры.

«Хотя мы ожидаем, что в третьем квартале рынок игровых графических решений сократится, мы по-прежнему сосредоточены на реализации нашего плана по выпуску графических процессоров, включая вывод на рынок наших высокопроизводительных графических процессоров RDNA 3 в конце этого года» — Лиза Су, генеральный директор AMD, Seeking Alpha

Во-вторых, подтверждается намерение представить в этом году новые видеокарты на базе архитектуры RDNA 3, они выйдут в конце 2022 года. Речь идёт о высокопроизводительных графических процессорах, вероятно, в этом году появятся только флагманские модели, но какие — на данный момент неизвестно. А вот что AMD уже успела подтвердить ранее, так это 5-нм техпроцесс, чиплетную конструкцию, перепроектированный вычислительной блок Compute Unit (CU) и оптимизированный графический конвейер, применение Infinity Cache нового поколения, 50% повышение производительности на ватт. Ожидается существенное увеличение производительности в трассировке лучей.

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Кроме того, серверные процессоры EPYC 9000 Genoa Zen 4 тоже появятся к концу года, а в следующем году компания намеревается выпустить их модификацию с 3D V-Cache, а также семейство процессоров EPYC Bergamo на базе оптимизированной для облачных вычислений архитектуры Zen 4C.