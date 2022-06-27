Производительность в растеризации тоже вырастет.

Опубликованные AMD презентации по итогам мероприятия Financial Analyst Day 2022 не содержали некоторых интересных деталей, которые специалисты компании озвучивали во время своих выступлений. Например, что процессоры Ryzen 7000 3D V-Cache (Raphael-X) ожидаются в этом году. Теперь в записи мероприятия внимание обратили на доклад старшего вице-президента по инженерным разработкам в Radeon Technologies Group — Дэвид Ванг (David Wang) подробнее рассказал об улучшениях в RDNA 3.

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В дополнение к презентации стало известно, что переработанные вычислительные блоки Compute Unit (CU) гораздо лучше справляются с трассировкой лучей. Также специалист отметил, что заложенные в новую архитектуру гибридные подходы позволят добавить к высокой производительности растеризации реалистичную трассировку лучей без потери производительности.

«…И еще одна инновация включает в себя усовершенствованную архитектуру вычислительных блоков Compute Units с улучшенными возможностями трассировки лучей, а также оптимизированный графический конвейер при еще более высокой тактовой частоте и повышенной энергоэффективности».

«А чтобы привнести больше фотореализма в сферу игр, мы разрабатываем гибридные подходы, которые сочетают в себе производительность растеризации с реалистичностью трассировки лучей, чтобы обеспечить лучшие впечатления в реальном времени без ущерба для производительности». Дэвид Ванг, Financial Analyst Day 2022 (1:05:30) на YouTube и Wccftech

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Это отличные новости, видеокарты Radeon RX 6000 предлагают высокую производительность, но потери от включения трассировки лучей довольно велики и это может кардинально изменить расстановку при сравнении с конкурентом.