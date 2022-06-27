Опубликованные AMD презентации по итогам мероприятия Financial Analyst Day 2022 не содержали некоторых интересных деталей, которые специалисты компании озвучивали во время своих выступлений. Например, что процессоры Ryzen 7000 3D V-Cache (Raphael-X) ожидаются в этом году. Теперь в записи мероприятия внимание обратили на доклад старшего вице-президента по инженерным разработкам в Radeon Technologies Group — Дэвид Ванг (David Wang) подробнее рассказал об улучшениях в RDNA 3.
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В дополнение к презентации стало известно, что переработанные вычислительные блоки Compute Unit (CU) гораздо лучше справляются с трассировкой лучей. Также специалист отметил, что заложенные в новую архитектуру гибридные подходы позволят добавить к высокой производительности растеризации реалистичную трассировку лучей без потери производительности.
«…И еще одна инновация включает в себя усовершенствованную архитектуру вычислительных блоков Compute Units с улучшенными возможностями трассировки лучей, а также оптимизированный графический конвейер при еще более высокой тактовой частоте и повышенной энергоэффективности».— Дэвид Ванг, Financial Analyst Day 2022 (1:05:30) на YouTube и Wccftech
«А чтобы привнести больше фотореализма в сферу игр, мы разрабатываем гибридные подходы, которые сочетают в себе производительность растеризации с реалистичностью трассировки лучей, чтобы обеспечить лучшие впечатления в реальном времени без ущерба для производительности».
Это отличные новости, видеокарты Radeon RX 6000 предлагают высокую производительность, но потери от включения трассировки лучей довольно велики и это может кардинально изменить расстановку при сравнении с конкурентом.