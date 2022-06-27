Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Переработанные Compute Units в RDNA 3 повысят производительность трассировки лучей Radeon RX 7000
Производительность в растеризации тоже вырастет.
анонсы и реклама
3070 Ti MSI подешевела почти в 2 раза
Цены на RTX 3060 идут к 40 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b>
3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке

Опубликованные AMD презентации по итогам мероприятия Financial Analyst Day 2022 не содержали некоторых интересных деталей, которые специалисты компании озвучивали во время своих выступлений. Например, что процессоры Ryzen 7000 3D V-Cache (Raphael-X) ожидаются в этом году. Теперь в записи мероприятия внимание обратили на доклад старшего вице-президента по инженерным разработкам в Radeon Technologies Group — Дэвид Ванг (David Wang) подробнее рассказал об улучшениях в RDNA 3.

реклама

В дополнение к презентации стало известно, что переработанные вычислительные блоки Compute Unit (CU) гораздо лучше справляются с трассировкой лучей. Также специалист отметил, что заложенные в новую архитектуру гибридные подходы позволят добавить к высокой производительности растеризации реалистичную трассировку лучей без потери производительности.

«…И еще одна инновация включает в себя усовершенствованную архитектуру вычислительных блоков Compute Units с улучшенными возможностями трассировки лучей, а также оптимизированный графический конвейер при еще более высокой тактовой частоте и повышенной энергоэффективности».
«А чтобы привнести больше фотореализма в сферу игр, мы разрабатываем гибридные подходы, которые сочетают в себе производительность растеризации с реалистичностью трассировки лучей, чтобы обеспечить лучшие впечатления в реальном времени без ущерба для производительности».
Дэвид Ванг, Financial Analyst Day 2022 (1:05:30) на YouTube и Wccftech
анонсы и реклама
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070 Ti задешево в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
RTX 3050 за 25тр в Регарде
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Это отличные новости, видеокарты Radeon RX 6000 предлагают высокую производительность, но потери от включения трассировки лучей довольно велики и это может кардинально изменить расстановку при сравнении с конкурентом.

Источник:
AMD Financial Analyst Day 2022, YouTube
Overclock3D
Wccftech
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #amd radeon
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Магазины РФ скинули цены на видеокарты AMD – Radeon RX 6500 XT стоит всего 16 000 рублей
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
В базе данных SiSoftware обнаружили профессиональные видеокарты Intel Arc Pro A50 и A40
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиасты скальпировали Core i9 12900K и заменили припой на жидкий металл
25
Крупнейшая майнинговая компания в РФ договорилась с Газпромом о получении дешёвого электричества
10
Падение биткоина привело многие майнинговые фирмы к банкротству, а самих майнеров – к разорению
51
По новым правилам Тинькофф ютубер получил 12 тыс. рублей и тут же потерял всю сумму из-за комиссий
39
Покупка игровой видеокарты в магазинах РФ по рекомендованной цене снова стала реальностью
31
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
60
3060Ti и 3070Ti сильно подешевели и стали победителями в цене за FPS
12
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – Radeon RX 6800 подешевела на 50% за 2 месяца
7
В ночь на 27 июня в России произошел дефолт, по мнению агентства Bloomberg
106
Китай спустил на воду уже третий по счету авианосец
78
Майнинг Эфира на видеокартах становится убыточным – GeForce RTX 3080 Ti окупается за 47 месяцев
28
Попытка не пытка: удастся ли избежать суперфлагману Xiaomi 12 Ultra старых проблем
7
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения курса Эфира
34
27 июня в отношение России впервые за 100 лет объявлен дефолт – Bloomberg
53
Sabrent представила накопитель на 8 SSD PCIe 4.0 x16 со скоростью чтения до 28 000 Mb/s
17
Для преодоления дефицита чипов нужно вложить в отрасль триллионы долларов – GlobalFoundries
17
Цены на видеокарты в РФ сильно упали – GeForce RTX 3080 Ti впервые стоит дешевле 100 000р
1
Свежая версия Rufus позволяет установить Windows 11 22H2 без регистрации аккаунта Microsoft
20
Пиратскому экшену Skull & Bones от Ubisoft присвоили возрастной рейтинг — похоже, релиз маячит на горизонте
2
СМИ: иностранные сервисы для знакомств потеряли половину клиентов в РФ
9

Популярные статьи

Собираем мощный ПК на платформe Intel за разумные деньги. Часть 5
89
10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
42
M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя
68
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
43
"Восточный фронт: Крах Анненербе": ушедшая эпоха
49
Переходники USB-C/3.5mm Jack и дешевые наушники с Aliexpress
33
О планете Пандора: История создания, особенности, флора и фауна
5
Обзор Hotwav T5 Pro - ультрабюджетный защищённый смартфон с ёмким аккумулятором на 7500 мА·ч
4
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
18

Сейчас обсуждают

Asmodeus
19:58
Ждём новое мыло от Хуанга с преподносом как откровение.
Переработанные Compute Units в RDNA 3 повысят производительность трассировки лучей Radeon RX 7000
Rey.B.
19:56
Выглядит на 1,7К деревянных. Вангую, по акустическому комфорту, вертушка раскрутится до шумного уровня уже на 65-70Вт. Т.е. уровень 3600 или 12400 с ним раскроется, всё будет хорошо работать, но уже ...
Zalman представила башенный кулер среднего уровня CNPS9X Performa, рассчитанный на TDP 180 Вт
Ханыга
19:52
Почему нет? Если равномерно распределить теплопоглощение по всей подошве кулера и раскрутить вертушку на максимум то вполне реально.
Zalman представила башенный кулер среднего уровня CNPS9X Performa, рассчитанный на TDP 180 Вт
Grotlon
19:51
В лучшем случае +20% FPS (относительно обычных моделей без 3D Cache)
Космический телескоп NASA James Webb приступил к сбору первых научных данных
dim235
19:49
Как то я пропустил выход нового Ryzen 9 5950 ХТ, в чем отличия от просто 5950Х?😁
Космический телескоп NASA James Webb приступил к сбору первых научных данных
GumanoidT
19:48
На алике он стоит 170 баксов, а 5600 без Х и того 150!.
Цены на процессоры в магазинах РФ снижаются на фоне укрепления рубля – Ryzen 5 5600X дешевле 20 000р
Николай Прожиров
19:48
Хоть закукарекайся ущербный, большинству на уход майков глубоко насрать. Геймеры с консолей в основном покупали игры и подписки в других регионах, для них мало, что измениться. Биток упал, доллар про...
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
vladislavich173
19:46
да я понимаю)
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
Ottuda
19:45
Ждём от Хуанга новую "фичу" для паствы. А то там пишут недруги, что и HIP пропишется в Винде для RDNA3 и AV1 кодировщик. Да и жрать они будут меньше.
Переработанные Compute Units в RDNA 3 повысят производительность трассировки лучей Radeon RX 7000
Михаил Авраменко
19:43
Мне нравится унижать озлобленных и зомбированных хохлов (не путать с нормальными украинцами!), тупых либерашек и прочих прозападников :)
В ночь на 27 июня в России произошел дефолт, по мнению агентства Bloomberg
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем