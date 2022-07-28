Вот и намёк на стартовую линейку.

Инсайдеры ожидают, что AMD начнёт активную подготовку к запуску новой платформы AM5 и процессоров Ryzen 7000 (Raphael) в августе, а в сентябре первые новинки будут окончательно представлены. Появляется всё больше признаков того, что такой сценарий вполне вероятен. На начало августа запланирован вебинар с представителями партнёров-производителей материнских плат AMD, где будут продемонстрированы флагманские решения на базе наборов микросхем X670E и X670. А накануне список процессоров, которые могут готовить к релизу, был обнаружен ресурсом VideoCardz в библиотеке материалов AMD.

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Удалось обнаружить упоминание четырёх процессоров Raphael, что соответствует намерениям компании представить сразу семейство из нескольких моделей — это два варианта Ryzen 9, 7950X и 7900X, а также Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X. Никаких спецификаций для процессоров указано не было, однако известно, что серия предложит процессоры с количеством ядер до 16 и уровнем TDP до 170 Вт, вероятно, таким и будет флагманский Ryzen 9 7950X. По аналогии с существующей линейкой, следующая модель Ryzen 9 7900X может быть 12-ядерной, а Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X — 8- и 6-ядерными соответственно. По слухам, посвящённая запуску презентация может состояться уже в сентябре.