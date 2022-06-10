Ожидаемый прирост производительности на ватт превышает 50%.

Без всякого сомнения, в новом поколении потребительских видеокарт AMD Radeon RX компания готовит множество сюрпризов. Постоянно обновляемая информация от различных инсайдеров содержит намёки на грандиозные изменения и подкрепление некоторым из них можно найти в докладах представителей AMD, подготовленных ко дню инвестора.

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Дэвид Ванг (англ. David Wang), старший вице-президент, ответственный за проектирование в подразделении Radeon Technologies Group, в своём докладе подтвердил, что в новых видеокартах на базе архитектуры RDNA 3 будет применяться 5-нм техпроцесс и многокристальная, чиплетная компоновка. Об этом долгое время говорили инсайдеры, но до сих пор точно неизвестно, какие кристаллы и в каком количестве компания будет использовать в новых графических процессорах. Наибольший интерес вызывает количество графических кристаллов, будет ли их два или только один. Данные о чистом приросте производительности компания пока не раскрывает, зато есть удельный показатель — прирост производительности на ватт более 50%.



Источник: Дэвид Ванг (англ. David Wang), доклад Driving GPU LeadershipИсточник: AMD Financial Analyst Day 2022 (PDF)

Недавно энтузиасты заметили в открытых драйверах изменения, которые могут указывать на удвоение SIMD блоков в каждом CU. Конечно, AMD не готова сейчас настолько детально говорить об архитектурых изменениях, но в презентации есть определённые намеки. Среди особенностей новой архитектуры отмечается переработанная структура блоков CU и конвейеров данных.

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Первые представители RDNA 3 должны появиться в этом году, а к 2024 компания уже планирует следующее поколение RDNA 4, вероятно, оно будет представлено вместе с процессорами Ryzen 8000 (Granite Ridge) на базе архитектуры Zen 5.