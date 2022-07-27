Среди изменений общие улучшения производительности, режима «Картинка в картинке» и навигации по панели инструментов с помощью клавиатуры.

Mozilla накануне обновила Firefox, добавив в веб-браузер довольно много изменений, теперь 103 — это новый номер стабильной версии. Пользователей ожидает повышение безопасности, производительности, а также новые настройки и возможности для режима воспроизведения видео в отдельном окне «Картинка в картинке», навигации по интерфейсу с помощью клавиатуры и многие другие изменения, с которыми подробнее можно ознакомиться в блоге компании.

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Кратко рассматривая некоторые из основных изменений, можно дополнительно акцентировать внимание на общих улучшениях, связанных с ускорением запуска веб-браузера, в отдельных сборках для операционных систем macOS и Linux есть и другие положительные изменения в быстродействии. Так в первом случае повысилась отзывчивость при высокой нагрузке на процессор, а во втором — устранили проблемы с WebGL при использовании бинарных драйверов NVIDIA. Одной из главных «изюминок» обновления можно считать улучшение производительности на мониторах с высокой частотой развёртки.

Среди других интересных изменений можно отметить появление в PDF документах подсветки полей, обязательных для заполнения, распознавание видео режимом «Картинка в картинке» на большем количестве сайтов и поддержку изменения размера шрифта для субтитров. Также полная защита cookie-файлов (Total Cookie Protection) в релизе 103 включена по умолчанию.

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Расширенная поддержка управления клавиатурой поможет в навигации по панели инструментов. Например, с помощью клавиши Tab и сочетания Shift+Tab можно переключаться между группами на панели, Enter активирует отдельные иконки, а пробел активирует группу, в свою очередь, левая и правая стрелки отвечают за перемещение по элементам группы.