Теперь у каждого своя «банка с печеньем».

Компания Mozilla уведомила в своём блоге, что с сегодняшнего дня в браузере Firefox по умолчанию будет включена полная защита cookie-файлов Total Cookie Protection. Проще говоря, каждый сайт будет иметь доступ только к тем файлам cookie, которые были им созданы. Если вы посетили сайт, наполненный инструментами для отслеживания, то они не смогут проанализировать информацию, записанную в cookie файлы другими сайтами. Это ограничивает возможности сбора и анализа информации о пользователе для агрессивного продвижения рекламы и других целей.

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Чтобы изоляция cookie файлов не нарушала работу сайтов, использующих полезные сторонние сервисы, например, для авторизации, предусмотрены исключающие списки для кратковременного разрешения межсайтовых cookie. Такой подход обеспечит надёжную защиту, не оказывая влияние на комфортную работу в интернете.

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Mozilla добавила Total Cookie Protection в браузер Firefox в начале прошлого года, какое-то время функция была доступна в настройках через строгий режим защиты от отслеживания, а также использовалась в конфиденциальном режиме, теперь Mozilla включает защиту для всех пользователей во всём мире. Функция дополнит улучшенную защиту от отслеживания, которая опирается на заранее сформированные списки.